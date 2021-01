Las investigaciones sobre los audios que involucran el soborno al árbitro Miguel Santiváñez en el partido de Sport Chavelines y Alianza Atlético, por las semifinales de la Liga 2, sigue su curso. Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional de Árbitros, Juan Sulca, manifestó su apoyo a la denuncia, aunque pidió que no se adelanten juicios.

“Existe una denuncia contra el señor Santiváñez, por un supuesto arreglo de un partido. Nosotros, como Comisión Nacional de Árbitros, cumplimos con entregar la documentación que nos alcanzó el club Chavelines para fundamentar su denuncia a las instancias respectivas de la Federación”, sostuvo Sulca a ‘Full Deporte por Depor’.

Dichas instancias serían la Comisión de Integridad, la Comisión de Ética y al finalizar la Comisión de Justicia, las cuales se encargarán de dar a conocer el veredicto del caso. “Producto de estas investigaciones saldrá una resolución. Eso se encuentra en proceso y tengo entendido que ya empezó, así que solo nos queda esperar los resultados de la misma”, dijo.

Respecto a la presencia de sobornos en el fútbol peruano, admitió que “sí me sorprendió el caso de Santiváñez, porque nunca hemos tenido una denuncia de ese tipo. Lo más importante para nosotros es llegar a la verdad, no puedo hacer ahora un juicio por adelantado, porque hay una investigación y a partir de ello sacaremos las conclusiones. Hay que guardar prudencia, porque hay un proceso de investigación en curso”.

Eso sí, reiteró que no se había tenido caso similar antes. “Que yo tenga conocimiento de algún otro hecho, no. El señor Santiváñez venía de una trayectoria de muchos años, no es un árbitro nuevo, además de haber sumado partidos internacional. Yo creo que lo más importante es aguardar el resultado de las investigaciones y a partir de allí tendremos una idea concluida, que es lo más necesario”.

Sobre las sanción que pesa sobre Santiváñez, Sulca dijo que “está con suspensión indefinida, al menos hasta que concluyan las investigaciones. Es lo que procede en este caso, hasta que se determine el grado de responsabilidad. Esta sanción también es de conocimiento de la comisión de árbitros de la Conmebol, que es el procedimiento que corresponde al ser un juez FIFA”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

'Sobre el verde' por Depor: el análisis sobre la actualidad de Alianza Lima