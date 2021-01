En Universitario de Deportes hay tres casos que aún no se resuelven: el de Raziel García (tiene contrato con Cienciano, pero aún no se suma a los trabajos); el de Ricardo Lagos (ya hicieron la oferta y esperan su respuesta); y el del ‘9′ (por presupuesto todas las opciones que manejaban se cayeron). Sin embargo, no todo es malo en Ate: el refuerzo uruguayo Hernán Novick será presentado este martes a través de las redes sociales del club y luego se sumará a la pretemporada.

Al exjugador de Peñarol ya le realizaron la prueba molecular el último sábado y esta mañana se someterá a los exámenes médicos. Luego de ello, en Universitario de Deportes tienen todo listo para presentarlo. Ojo, ya lo dijo Ángel Comizzo: a Hernán Novick lo puede utilizar detrás del punta o por fuera (como extremo).

El mediocampista uruguayo llegó el lunes 18 a nuestro país y señaló: “Es el más grande del Perú, así que muy feliz de estar acá y lo que queda es demostrar en la cancha”. Otro detalle que llamó la atención es que conoce de cerca a Luis Urruti: ambos defendieron al club ‘Mirasol’.

“En Peñarol estuve con ‘Tito’ Urruti, será lindo volver a compartir con él”, expresó Hernán Novick. Con relación a que Novick se una a los trabajos, el más feliz es Ángel Comizzo, quien ya había destacado su juego: “Es un jugador que tiene mucha experiencia, es muy talentoso, jugó Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Creemos que está en condiciones para reforzar el equipo”.

Busca un lugar en la pizarra

Aparecieron los nombres de Francisco Fydriszewski, Joaquín Susvielles y Rodrigo Pastorini. Sin embargo, en Universitario de Deportes no lograron cerrar con ninguno. En medio de esa búsqueda, hay un ‘9′ que sí está sacando ventaja (viene trabajando con todo en la pretemporada): Alex Valera. El exdelantero de Deportivo Llacuabamba habló sobre las chances que tiene de ganarse un lugar en el equipo de Ángel Comizzo.

“Quiero demostrar por qué estoy en Universitario. Y eso lo puedo demostrar en la cancha, haciendo las cosas bien y trabajando duro para poder responder a la confianza que me ha dado el técnico y los dirigentes del club”, expresó el delantero en ESPN FC.

