Durante el mercado de pases, uno de los fichajes más sonados, sin duda, fue el regreso de Horacio Calcaterra a Universitario de Deportes. El volante ya sumó dos semanas de trabajo durante la pretemporada y en una nota con los medios de comunicación del club, hizo un análisis de su presente y de los objetivos que tiene de cara al 2023, año en el que los cremas lucharán por la Liga 1 y hacer un gran papel en la Copa Sudamericana.

El mediocampista nacionalizado peruano destacó la infraestructura con la que cuenta la institución merengue. “El club ha cambiado muchísimo, ha crecido muchísimo y eso es importante para nosotros, para los que trabajamos acá, así que muy contento con ello”, dijo en diálogo con la institución.

Si bien el club ha hecho remodelaciones, hay otros motivos por los cuales ‘Calca’ se siente en casa: a muchos de sus compañeros ya los conoce. “Me volví a reencontrar con ‘Ema’ (Emanuel Herrera), con Aldo Corzo, José Carvallo, Andy Polo, con quienes también compartí en la Selección Peruana. El grupo también me parece espectacular, me han recibido bárbaro, así que tratando de sumar y conseguir el objetivo con el plantel”, sostuvo.

Esta mezcla de juventud con experiencia, el mediocampista de 33 años lo ve fundamental, pues “hay variedad para el comando (encabezado por Carlos Compagnucci) y así puedan tomar las decisiones correspondientes. A veces cuando hay mucha variedad de jugadores se le complica al técnico, que es lo que queremos nosotros, que trate de poner a los mejores”.

Con este equipo, Horacio Calcaterra está convencido de que se podrán conseguir lo que se propongan: “Quiero conseguir un título acá, sé que el club hace varios años no lo puede conseguir, que es un reto muy importante en mi carrera y espero conseguirlo. El objetivo está bastante claro, yo estoy metido acá, contento y feliz de vestir esta camiseta, de dar ese paso y mi objetivo principal es salir campeón”.

Universitario sigue su preparación, de cara a la siguiente temporada. Este miércoles el equipo tendrá turno doble de entrenamientos y para el viernes disputarán un amistoso frente a ADT. Restan dos cotejos de preparación más, los mismos que le permitirán al elenco de Carlos Compagnucci llegar con ritmo de competencia, tanto para la ‘Noche Crema’ como para el inicio del campeonato.





