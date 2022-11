Universitario de Deportes tiene dos grandes retos para el próximo año: luchar por el título de la Liga 1 y competir con todo en la Copa Sudamericana. Y en medio de ello, la gerencia deportiva -con el visto bueno del ‘profe’ Carlos Compagnucci- ya va armando el plantel merengue 2023: se anunciaron a Martín Pérez Guedes, José Rivera y Hugo Ancajima. Y en las próximas horas ocurrirá lo mismo con Horacio Calcaterra.

El periodista argentino César Luis Merlo confirmó que el volante jugará en Ate por las tres temporadas siguientes; es decir, hasta el 2025 (el club lo hará oficial en las próximas horas). Ojo, Horacio Calcaterra estuvo 10 campañas con los rimenses, donde consiguió los títulos del 2014, 2016, 2018 y 2020.

Hace unas semanas, en una entrevista con Campeonísimo de PBO, el volante mencionó esto sobre su futuro: “Todavía estoy analizando opciones. Antes que hable con el club yo tenía otras ofertas. Ahora que ya saben que no sigo con Sporting Cristal, tengo varias opciones pero quiero definirlo bien con mi familia. Aún hay cosas que resolver”.

Con relación al fin de su etapa en Sporting Cristal, el mediocampista añadió que “el tema no fue económico, puesto que yo estaba dispuesto a rebajar mi salario. Pero yo sí le propuse dos años para tener tranquilidad, priorizando la estabilidad de la familia. Mis hijos querían quedarse en el colegio acá. Lamentablemente, no se pudo pero no guardo rencor al club. Cuando no están las dos partes alineadas, lo mejor es dar un paso al costado”.

🚨El mediocampista argentino Horacio Calcaterra firmó contrato con Universitario de Perú.

*️⃣Llega libre después de 9 temporadas en Sporting Cristal. Su vínculo finalizará en diciembre de 2025. — César Luis Merlo (@CLMerlo) November 21, 2022





Planificación ‘merengue’

Universitario de Deportes ya tiene su planificación, pensando en el siguiente año (afrontarán la Liga 1 y la Sudamericana). A través de sus redes sociales, el club merengue dio a conocer que la pretemporada comenzará el próximo 5 de diciembre en Campo Mar, bajo las órdenes del técnico Carlos Compagnucci.

El 21 de diciembre, se conocerá a su rival para la primera etapa de la Copa Sudamericana 2023, el cual podría ser U. César Vallejo, Binacional o Cienciano. Además, anunció que la Noche Crema, donde se presenta al plantel de la próxima campaña, se celebrará el 7 de enero.





