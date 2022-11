No va más en tienda crema. En Universitario de Deportes tienen claro que la pretemporada comienza el próximo 5 de diciembre y queda poco tiempo para terminar de planificar todo el proyecto deportivo 2023. Por ello, desde algunas semanas ya trabajan en el tema de fichajes, renovaciones y, por supuesto, salidas. Y respecto a este último punto, en las últimas horas confirmaron que Brayan Velarde no seguirá en Ate.

El zaguero nacional jugó en las canteras del equipo crema y después de cinco temporadas le dice adiós a la institución. No tuvo muchos minutos en el equipo principal y también lo complicó una lesión que lo alejó varios meses de los terrenos de juego. Todo eso influyó para que no sea tomado en cuenta en la campaña del próximo año, donde afrontarán la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Los tiempos no le permitieron a Brayan Velarde demostrar que sería una pieza importante en la pizarra de Compagnucci. Cabe destacar que ya son nueve las bajas en el plantel estudiantil para 2023: en el camino se marcharon Hernán Novick, Iván Santillán, Nelinho Quina, Alberto Quintero, Guillermo Larios, Gerson Barreto, Rodrigo Vilca y Federico Alonso.

El adiós del ‘Mago’

Universitario de Deportes anunció el pasado jueves la salida de Hernán Novick, quien llegó a tienda crema en 2021. Pese a tener contrato con el elenco ‘merengue’, el mediocampista uruguayo no estaba dentro de los planes del ‘profe’ Carlos Compagnucci de cara a la próxima temporada, optando por su salida de la institución.

El futbolista confirmó que no era del gusto del estratega argentino y, por eso, aceptó la decisión de la dirigencia estudiantil y buscará nuevos rumbos. “Carlos Compagnucci me dijo que yo no era un jugador de sus características para el campeonato”, declaró durante una entrevista con PBO Campeonísimo.

Planificación ‘merengue’

Universitario de Deportes ya tiene su planificación, pensando en el siguiente año (afrontarán la Liga 1 y la Sudamericana). A través de sus redes sociales, el club merengue dio a conocer que la pretemporada comenzará el próximo 5 de diciembre en Campo Mar, bajo las órdenes del técnico Carlos Compagnucci.

El 21 de diciembre, se conocerá a su rival para la primera etapa de la Copa Sudamericana 2023, el cual podría ser U. César Vallejo, Binacional o Cienciano. Además, anunció que la Noche Crema, donde se presenta al plantel de la próxima campaña, se celebrará el 7 de enero.





