Desde hace algunos años, hinchas, dirigentes y cualquier persona relacionada a Universitario de Deportes compartían un sueño: tener a Raúl Ruidíaz en el Centenario. Si bien a inicios de año no se pudo completar la llegada de la ‘Pulga’, parece que su regreso está más cerca que nunca. El delantero formado en las divisiones menores de la ‘U’ y que supo dejar huella en el equipo de Ate -gracias a su aporte goleadores, títulos conseguidos y grandes rendimientos- podría volverse a poner la camiseta crema para el Torneo Clausura y reforzar la zona ofensiva del equipo que dirige Fabián Bustos. Se vienen horas claves, que podrían definir en futuro del jugador de 33 años y que en muchas oportunidades ha manifestado su deseo de retornar al equipo de sus amores.

A inicios del mes de junio, después de que Universitario ganara el Apertura, se comenzó a rumorear sobre el tema de Raúl Ruidíaz y su posible vuelta, pero Jean Ferrari se sinceró y aseguró que no había chance de que se pueda dar el fichaje. “A nosotros nos encantaría tener a Raúl Ruidíaz, pero lamentablemente hoy la circunstancia no nos permite poder traerlo. El costo es muy elevado (...) En el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero al día de hoy diría que es imposible”, dijo el administrador crema en ‘Campeonísimo’; sin embargo, en tan solo un mes todo cambió y el futbolista está ahora a un paso de poder cumplir el anhelo que siempre tuvo desde que salió al extranjero para brillar en el fútbol mexicano y estadounidense.

Su paso por la ‘U’ y la promesa del retorno

La ‘Pulga’ inició su carrera como futbolista en las categorías inferiores de Universitario de Deportes y en 2008 llegó al América Cochahuayco -filial de la ‘U’ para sumar sus primeros minutos y ganar experiencia. Su debut oficial con camiseta crema se dio el 4 de octubre de 2009 en la victoria de Universitario por 2-1 sobre el Total Chalaco y su primer gol en Primera División lo hizo el 24 de octubre en la victoria merengue por 3-1 sobre Melgar. La siguiente campaña -en 2010- fue irregular para los de Ate y Raúl Ruidíaz anotó siete goles en el Descentralizado, mientras que en 2011 fue el goleador del equipo en Copa Sudamericana anotando cuatro goles en seis partidos. Esto último llamó la atención de clubes en extranjero y probó suerte en equipos como Universidad de Chile y Coritiba.

Tras su poca continuidad en Brasil, vuelve a inicios de 2013 a la ‘U’ y consigue completar su mejor temporada con camiseta crema, ganando el título nacional y marcando un total de 21 goles en 39 partidos. Por otro lado, en la campaña 2014 acabó con 19 tantos, entre torneo local y Copa Libertadores. Para el 2015, estuvo seis meses en Melgar por pedido de Juan Reynoso pero a mitad de año volvió a Ate y se quedó hasta mediados del 2016, cuando firmó por Monarcas Morelia y empezó su destacada trayectoria en México, para luego ir a la MLS y volverse figura y goleador del Seattle Sounders. Raúl Ruidíaz anotó un total de 80 goles en 178 partidos con indumentaria merengue.

Temporada Partidos Goles 2009 9 3 2010 37 7 2011 28 7 2013 39 21 2014 41 19 2015 15 13 2016 9 10 Total 178 80

Durante los ocho años que ha estado en el exterior, Raúl Ruidíaz nunca ocultó sus deseos de regresar a la ‘U’ y también sus ganas de compartir nuevamente equipo con algunos de sus excompañeros. “Soy hincha de Universitario. Todo el tiempo fue lindo, en el 2009 y 2013 salí campeón y son recuerdos lindos. Si volviera a Universitario, me gustaría jugar con Edison Flores, Miguel Trauco, Andy Polo y Guastavino, con ellos fijos. Campeonamos el Apertura del 2016 todos juntos”, dijo la ‘Pulga’ en una entrevista con la periodista Alexandra Hörler en el año 2020. De hecho, si llega a confirmar su vuelta a Ate, podría juntarse otra vez con el ‘Orejas’ y la ‘Joya’, jugadores con los que ha mantenido un vínculo cercano desde sus inicios y buscar el objetivo de darle una nueva corona a los cremas en su Centenario.

¿Cómo van las negociaciones por Ruidíaz?

En los últimos días el nombre de Raúl Ruidíaz tomó fuerza en tienda crema. Hay un intéres de ambas partes, tanto del jugador como de Universitario de Deportes, para que las negociaciones lleguen a buen puerto; sin embargo, la ‘Pulga’ aún tiene contrato con el Seattle Sounders hasta finales de 2024 y los de Ate deberán llegar a un acuerdo con el conjunto norteamericano para que pueda soltar al delantero. El tema puede facilitarse, ya que desde Estados Unidos señalan que la relación del futbolista con su entrenador Brian Schmetzer no es de las mejores, e incluso, a finales de junio, separó al atacante junto al camerunés Nouhou Tolo, sin dar una explicación exacta cuando fue consultado sobre el tema en una conferencia de prensa.

Mientras tanto, el administrador de Universitario, Jean Ferrari, viajó a Estados Unidos para presenciar la final de la Copa América 2024 en Miami, pero se dice que hará una escala en Seattle para conversar directamente con Raúl Ruidíaz y así poder concretar su vuelta al cuadro crema, tal y como informó el periodista Gustavo Peralta en ‘L1 Radio’. Además, se conoció que los merengues le ofrecerían al delantero un contrato de larga duración por dos años y medio, todo ello si es que Seattle Sounders finalmente decide dejar en libertad al futbolista. Veremos qué es lo que sucede en los próximos días y si la ‘Pulga’ se pondrá a las órdenes del técnico argentino Fabián Bustos para reforzar su plantel y disputar el Torneo Clausura.

El presente de la ‘Pulga’: ¿será solución a la falta de gol de la ‘U’?

La llegada de Raúl Ruidíaz no es solo por un tema de cariño o de marketing como muchos piensan. Los cremas han tenido un déficit en el tema ofensivo, principalmente en su participación en la Copa Libertadores, donde no tuvo la suficiente eficacia frente al arco para sacar diferencia sobre sus rivales, aunque a nivel local no ha tenido muchos problemas y es el segundo equipo más goleador del campeonato. Universitario de Deportes apostó a inicios de año por el delantero argentino Diego Dorregaray, pero no rindió lo esperado y se confirmó su salida hace unos días, mientras que los demás delanteros como Álex Valera, José Rivera o Christopher Olivares han tenido buenos momentos a lo largo de la primera mitad del 2024, pero no han podido sostenido su rendimiento.

Por estos motivos, la posible vuelta de la ‘Pulga’ sería un impulso para el equipo de Fabián Bustos en zona de ataque, y aunque la actualidad de Raúl Ruidíaz no es la de algunos años, este 2024 ha vuelto a despertar su olfato goleador. Después de que el año pasado sufriera algunos problemas físicos y solo anotara 5 goles en 24 partidos en total con el Seattle Sounders, esta temporada ha convertido 8 tantos en 19 encuentros disputados en la MLS y US Open Cup. No obstante, en los últimos duelos no ha tenido la regularidad que necesita para mantenerse en ritmo de competencia, algo que sí lograría en Universitario de Deportes, donde sería titular indiscutible y podría formar una dupla de ataque de ensueño con Edison Flores. De esta forma, el cuadro de Ate espera que se llegue a un acuerdo y así poder disfrutar nuevamente de la ‘Pulga’ jugando en el Estadio Monumental.





