En una movida que se venía cocinando desde hace varias semanas, Gabriel Costa rescindió su contrato con Alianza Lima –el cual finalizaba en diciembre de este año– y se marchó a la vereda de enfrente, sumándose al plantel de Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura 2024 y en busca del bicampeonato en el año de su centenario. Era un secreto a voces que el oriundo de Uruguay no estaba en los planes de Alejandro Restrepo para el segundo semestre de la temporada, por lo que en Ate alzaron el teléfono e iniciaron las gestiones para vestirlo de crema. Ahora queda saber cuáles son los planes del comando técnico de Fabián Bustos con el exdelantero blanquiazul, entendiendo que su desempeño en el Apertura fue discreto y atraviesa por un presente con más dudas que certezas.

Cuando en noviembre del 2022 en Alianza Lima apostaron por repatriar a ‘Gabi’ desde Colo Colo, más que una apuesta fue una contratación certificada por lo que había hecho en Chile –pese a sus momentos irregulares– y las condiciones que había mostrado en el fútbol peruano en su última etapa en Sporting Cristal, especialmente por su excepcional 2018, marcando 26 goles y sirviendo 23 asistencias. No obstante, aunque comenzó destacando en el Apertura 2023 –con un tanto para el 2-1 sobre la ‘U’ en el clásico disputado en el Estadio Monumental–, poco a poco se fue desinflando hasta perder su lugar en la oncena titular.

La salida de Guillermo Salas no cambió el panorama de Costa en La Victoria y Mauricio Larriera lo tuvo en el banquillo de suplentes como un revulsivo, haciéndose sentir recién en la final de ida frente a los cremas, decretando el 1-1 definitivo en los play-offs por el título nacional. Sin embargo, pese a que le dieron el respaldo al esperar su mejor versión para este 2024, no elevó su rendimiento y las lesiones lo mermaron aún más, relegándolo a un rol secundario que exacerbó la crítica de la hinchada victoriana. En ese sentido, hay varias interrogantes que nacen a partir de su fichaje. ¿Con qué jugador se encontrará Universitario? ¿Estarán a tiempo para recuperarlo? ¿Cómo podría encajar dentro del 3-5-2 de Bustos?

Gabriel Costa llegó al fútbol peruano en la temporada 2014. (Foto: Universitario)

En busca de confianza

El último compromiso oficial que disputó Costa fue el pasado 8 de mayo, cuando ingresó por Cristian Neira en el empate por 1-1 entre Alianza Lima y Cerro Porteño, por la Copa Libertadores. Desde entonces, el nacionalizado peruano se perdió otros cinco duelos (Sport Huancayo, Colo Colo, Deportivo Garcilaso, Cusco FC y Fluminense), además de no ser tomado en cuenta por Restrepo para la Copa Ciudad de los Reyes ni el amistoso contra Sport Boys. ¿La razón? Fue sometido a una artroscopia por una lesión en el cartílago.

Esto quiere decir que Universitario acaba de fichar a un jugador con más de dos meses de inactividad, una situación que seguramente llevará a que Bustos no lo apure y comience a darle un espacio de a pocos. Mirando hacia atrás, ‘Gabi’ pasó inadvertido en el Torneo Apertura y apenas anotó un gol y sirvió una asistencia. Asimismo, cada vez que fue requerido por Restrepo, ya sea como segundo delantero o volante interior, no destacó y se le notó falto de confianza. Por si fuera poco, en marzo chocó con la hinchada blanquiazul al hacerle gestos desafiantes en la derrota frente a Sporting Cristal (2-1), a modo de respuesta por las críticas que recibía.

Costa estaba conviviendo con un ambiente hostil y por más que se notaban sus ganas de reivindicarse cada vez que ingresaba, el apuro por querer hacer las cosas bien lo llevaba a tomar decisiones equivocadas dentro del campo. Con este antecedente, en Universitario deberán trabajar en recuperarlo físicamente y que a partir de ahí retome la confianza en su juego. Su situación es similar en algunos aspectos a la de Christofer Gonzales, quien llegó con bombos y platillos desde Arabia Saudita y tampoco ha rendido en tienda crema. Solo así Bustos contará en su abanico de opciones a un atacante que puede serle útil en más de una posición, algo beneficioso para su 3-5-2.

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Liga 1 38 6 4 Copa Libertadores 3 0 1

Los números de Gabriel Costa en Alianza Lima, entre el 2023 y 2024.

Gabriel Costa solo marcó un gol con Alianza Lima en el 2024. (Foto: Getty Images)

Su lugar en el 3-5-2 de Bustos

La mejor versión de Costa fue como extremo por derecha. En el 2018, cuando todavía tenía 28 años, fue la figura de Cristal de Mario Salas y su elevado rendimiento le permitió dar el salto a Colo Colo, donde estuvo por cuatro temporadas hasta que no renovó y regresó a Alianza Lima para la campaña 2023. Sin embargo, han pasado seis años desde entonces y ya no es el mismo de antes, ha perdido velocidad y ese vértigo que lo hacía un elemento desequilibrante por las bandas. El tiempo es el peor enemigo de un futbolista. Por eso, con 34 calendarios, el nacido en San Carlos tiene que completar su reinvención en Universitario, explotando sus otras cualidades en favor del esquema de Bustos.

‘Gabi’ todavía sigue conservando ese cambio de ritmo en espacio reducido y, tal como lo hizo alguna vez en el ‘Cacique’, no tiene problemas de jugar como enganche. En vista de que el 3-5-2 de Bustos no cuenta con un enganche natural, podría ser ubicado como interior por izquierda, una posición en donde la ‘U’ han probado varios nombres y hasta el momento ninguno ha convencido del todo. Por ahí pasaron Christofer Gonzales, Yuriel Celi, Jairo Concha y hasta Edison Flores. El único que supo dar algo diferente fue Horacio Calcaterra, pero ingresando desde el banquillo de suplentes. A punta de experiencia y oficio, ‘Calca’ no desentonó cuando fue requerido.

Considerando que Martín Pérez Guedes es fijo en la oncena merengue –como interior por derecha–, si Costa gana confianza podría pararse al lado opuesto para ser una alternativa de socio para Segundo Portocarrero o Nelson Cabanillas. En caso el DT quiera tenerlo más cerca al área, la posición de segundo delantero sería la ideal. Sin Diego Dorregaray en el plantel y con Raúl Ruidíaz como una posibilidad de fichaje, Alex Valera y Christopher Olivares son los únicos puntas que están disponibles. Los otros atacantes, como Edison Flores o José Rivera, cuentan con otras características y Gabriel entraría a competir con ellos. Ya sea como volante o elemento ofensivo, el exjugador de Alianza está obligado a responder en el corto plazo. De no ser así, su pasado en La Victoria será una excusa para que las críticas empiecen a caer desde las tribunas.

Gabriel Costa marcó 34 goles y dio 22 asistencias en 120 partidos con Colo Colo. (Foto: Getty Images)





