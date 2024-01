Universitario de Deportes anunció la llegada de Jairo Concha a Ate, un fichaje que trajo consigo mucha expectativa, en especial, luego de que el jugador vistiera la camiseta del ‘compadre’ (Alianza Lima) los últimos tres años. Pese a ello, el volante nacional está dispuesto a ganarse el aprecio de la hinchada merengue jugada a jugada, ya que ahora porta la camiseta que tanto anheló él y su padre.

Así lo dio a conocer en una entrevista para el canal de YouTube del club. “Toda mi familia fue al estadio para la ‘Noche Crema’. De hecho que sabían lo que significaba para mí y el más contento fue mi papá, que soñó en algún momento verme jugar en el Monumental. Nosotros íbamos mucho al estadio y veíamos los partidos desde Norte”, comenzó a narrar el mediocampista.

Otra anécdota que contó fue que “cuando acabó el partido de la ‘Noche Crema’ me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Si bien no fue un debut oficial, igual jugué con la camiseta crema que tanto nos gusta”. Eso sí, admitió que tenía cierta curiosidad por cómo sería recibido por los aficionados merengues, al haber jugado para los íntimos en temporadas pasadas.

“El hincha me trató muy bien. De hecho que me esperaba algún comentario, pero siento que me aplaudieron. Como dije en otras entrevistas, quiero ganarme a la hinchada en el campo. Creo que con el correr de los partidos tengo que demostrar por qué estoy acá”, manifestó. Incluso, confesó que “tengo muchas ganas de que sea domingo para poder jugar allá en Trujillo. Como lo dije en algún momento, es un sueño para mí poder estar acá y ya quiero que empiece el campeonato para así jugar”.

Sobre la dupla que armó con Yuriel Celi, comentó que “veníamos trabajando en los entrenamientos en el mismo equipo (ya que nos dividen en dos grupos) y allí combinamos, pero dentro del campo es otra cosa. Igual el ‘profe’ nos llamó a los dos para estar atrás juntos, fue lo que teníamos que hacer y de hecho que nos buscábamos el uno al otro para poder asociarnos y llegar al arco rival. Esperemos que se pueda seguir dando con el correr de los partidos”.

Finalmente, admitió que no piensa mucho en cómo será celebrar un gol con la crema, pero sí desea que se dé y pronto. “Yo no soy de practicar mucho celebraciones o de imaginar cómo voy a celebrar un gol, pero sí espero que se dé pronto el primer gol. Me imagino que será una bonita celebración, así que espero que se pueda dar... el domingo si es posible”, concluyó.

La agenda de Universitario

Universitario de Deportes tendrá una semana ardua de trabajo, con miras al debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2024, que será frente a Carlos A. Mannucci. Sin duda, una prueba difícil que esperan superar, para con buen pie el campeonato local. Teniendo en cuenta esto, dieron a conocer su cronograma de trabajos hasta antes del partido en Trujillo.

Para este martes, los entrenamientos comenzaron desde las 8:30 a.m. en Campo Mar, horario que mantendrán igual hasta este viernes 26 de enero, pues para el sábado 27 se ha previsto que el equipo se traslade al estadio Monumental de Ate para llevar a cabo los trabajos físicos, así como la última práctica con el equipo que jugará ante el ‘Tricolor’.

Ese mismo día se tiene programado el vuelo a las 4:20 p.m. hacia la ciudad de Trujillo: el partido se llevará a cabo el domingo 28 desde las 5:00 p.m. en el estadio Mansiche y será transmitido por GOLPERU y vía streaming por Movistar Play. Al término del compromiso, la delegación merengue retornará al hotel de concentración para luego alistar maletas y así viajar a Lima.





