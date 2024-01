Universitario de Deportes cerró el 2023 con el título nacional, un hecho que no solo marcó a los hinchas cremas, quienes esperaban volver a la cima en el campeonato local; también para los jugadores, quienes dieron todo en la cancha para conseguir la gloria. Uno de los artífices de aquella hazaña fue Luis Urruti, aunque para este 2024 no podrá acompañar a los merengues en la búsqueda del bicampeonato en el año de su centenario. ¿Qué dijo al respecto?

En diálogo con Willax Deportes, el delantero uruguayo confesó su gratitud con la institución de Ate y admitió que deja las puertas abiertas para retornar, pues, aunque no se llegó a dar su renovación, ello no ha mermado su cariño por el club, con el que espera volver en algún momento.

“Siempre trato de dejar las puertas abiertas en los clubes a donde voy. Es un hasta luego, el club decidirá si me contrata de vuelta. Ojalá sea un hasta luego y pueda volver en algún momento”, aseguró ‘Tito’. Asimismo, confesó que tras conocerse su salida, muchos clubes peruanos comenzaron a contactarlo.

En ese sentido, enfatizó que si no es con la ‘U’ no se quedaría en el torneo local. “Me llamaron casi todos los clubes del Perú, pero sinceramente quiero probar en otra liga, siento que acá ya cumplí un ciclo, si no es en la ‘U’ ya está, dejé una huella y eso es lo más importante”, aclaró.

Finalmente, precisó que “hubo muchas cosas que pasaron [sobre la demora de su salida], pero me voy feliz porque sé y me hicieron sentir que dejé todo por este club, el duelo ya lo hice”. Por ese mismo sentimiento de fraternidad con la institución fue que decidió visitar a sus compañeros en Lurín, para así despedirse de ellos, antes de emprender una nueva aventura futbolística.

Se despidió de sus compañeros

Universitario de Deportes sigue trabajando, de cara al debut en el Torneo Apertura de la Liga 1 2024, frente a Carlos A. Mannucci (será este domingo en el estadio Mansiche de Trujillo). No obstante, una visita inesperada el último martes generó que el primer equipo realice una breve pausa para así compartir y despedirse de su excompañero Luis Urruti, quien fue campeón con los merengues en la temporada pasada.

A través de las redes sociales, se dio a conocer la visita del delantero uruguayo a las instalaciones de Campo Mar, donde tuvo la oportunidad de ver y conversar con sus excolegas de equipo y, a su vez, conocer a los nuevos refuerzos para esta campaña. Eso sí, el jugador no ha subido material a su cuenta de Instagram u otra red, lo que sí hizo fue dar algunas declaraciones a su salir del recinto deportivo.

De acuerdo con diferentes medios, el atacante aseguró que mantiene contacto con el técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, así como con el resto del comando técnico. Asimismo, precisó que viene analizando las diferentes ofertas que han llegado por él, aunque descartó la posibilidad de que continúe en el fútbol peruano.





