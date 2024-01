Esta tarde, Universitario de Deportes presentó en sociedad a sus seis refuerzos de cara a la presente temporada, en la que no solo defenderán el título de la Liga 1, sino también tendrán participación en la Copa Libertadores. En esa línea, fue el propio Jean Ferrari el encargado de darle la bienvenida a Jairo Concha, volante que tuvo un pasado reciente en el clásico rival y que se sumó al plantel con miras a su centenario.

“Estamos orgullosos de contar con él. Ha demostrado un gran profesionalismo. Jairo, bienvenido a tu casa, la vamos a pasar bien y nos vamos a divertir”, sostuvo el administrador temporal del combinado merengue en conferencia de prensa.

Jairo Concha no se quedó atrás y respondió el mensaje de bienvenida del directivo de Universitario de Deportes, confesando su hinchaje por el combinado merengue y dando detalles de los sentimientos que lo invadieron al momento de tomar conocimiento de que los cremas deseaban contar con él para su centenario.

“Estoy enfrentándome a un gran reto. Espero que mañana me toque jugar unos minutos. Yo soy hincha de la ‘U’ desde que tengo uso de la razón. He llegado al club que quiero. Me puse feliz cuando me llamaron. Quería formar parte del club para conseguir los objetivos”, sostuvo el volante.

Tras ser consultado por la postura que -piensa- tomará una de las hinchadas más exigentes del fútbol peruano al momento de su presentación, el volante de Universitario de Deportes confesó que es un tema que no le preocupa mucho, ya que considera que recibirá el cariño de la fanaticada del club de sus amores, a pesar de su pasado por el clásico rival.

“Realmente, no me he puesto a pensar mucho en mi recibimiento en la Noche Crema (este sábado ante Coquimbo Unido), pero imagino que me van a aplaudir. Por lo menos, así es como lo visualizado yo”, acotó el mediocampista del combinado merengue.

Fiesta completa en la Noche Crema

Si bien Universitario de Deportes está concentrado en los trabajos de pretemporada, no descuida ni un solo detalle de lo que será la Noche Crema 2024, una de las ediciones más especiales por ser en el año de su centenario. En ese sentido, este viernes, el cuadro ‘merengue’ anunció la lista de artistas que se presentarán en el esperado concierto, programado para realizarse en el Explanada Sur Estadio Monumental U Marathon. Además, señaló que las entradas ya se pusieron a la venta.

El próximo sábado 20 de enero se realizará el evento más esperado por los hinchas ‘cremas’. Luego de la presentación oficial del plantel para afrontar la temporada 2024, la multitud gozará de un espectacular concierto que tendrá como invitados especiales a los artistas Diego Torres y Raúl Romero. También estará la popular orquesta de cumbia Hermanos Yaipén.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO