El último martes, Liga 1 confirmó que el compromiso entre Sport Boys y Universitario de Deportes se jugará en el estadio Monumental, a pesar de que los rosados son locales. En medio de dicha designación, desde Alianza Lima mostraron su disconformidad; por ejemplo, Héctor Ordóñez manifestó “es antirreglamentario”. Pero el tema no quedó solo en palabras, ya que este miércoles, el delegado blanquiazul fue parte de la reunión de autoridades en la previa del compromiso entre cremas y rosados. Todo esto, por supuesto, generó el asombro de Jean Ferrari.

“Me sorprendió que haya estado ‘Tito’ Ordóñez en la reunión en la Comisión Antiviolencia sobre el partido entre Sport Boys y Universitario de Deportes”, sostuvo el administrador temporal del combinado merengue en diálogo con RPP.

Jean Ferrari, a su vez, le puso paños fríos al asunto del cambio de localía por parte de los porteños, ya que en anteriores oportunidades también se dio un escenario similar: “Sport Boys ha cumplido el reglamento, sabe que no tiene localía, ya antes jugó de local ante Municipal en el estadio Iván Elías Moreno. Yo no tengo nada que opinar con referencia a Alianza Lima, pero nosotros nunca hemos pedido nada (sobre reprogramaciones). Respetamos lo que la Liga 1 nos dice”.

Por otro lado, el administrador de Universitario de Deportes se refirió a la importante taquilla que están registrando en el estadio Monumental. “Estamos teniendo taquillas impresionantes que nos ayudan a reducir la deuda y tenemos una responsabilidad con eso. El único equipo que es propietario de su estadio es Universitario de Deportes. Con Alianza Lima no sé cómo estará la situación”, finalizó.

La palabra de Rodrigo Ureña

El plantel de Jorge Fossati sumó un nuevo día de trabajos en Campo Mar, pensando en el duelo que tendrán este sábado contra Sport Boys, por la jornada 14 del Apertura. Universitario de Deportes está a solo dos puntos de alcanzar al puntero de la tabla, Alianza Lima, por lo que es inevitable pensar en una posible victoria que los lleve a encabezar el torneo. Esto es lo que mencionó Rodrigo Ureña sobre la actualidad de los merengues y también se refirió sobre la campaña blanquiazul.

El volante ‘merengue’ conversó con la prensa, al término de la práctica de esta mañana en Lurín, y al ser consultado por el presente de los victorianos indicó que “en lo personal no me interesa cómo van, yo estoy en Universitario y me preocupa ganar este fin de semana y hacer las cosas bien, porque este club es el más grande del país y aquí hay que ganar”. Esto, porque la posibilidad de ser líderes este fin de semana está a un partido.





