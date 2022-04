Universitario de Deportes dominó el juego ante Sport Boys en el Estadio Monumental (1-1); sin embargo, no fue suficiente para conseguir la victoria y dejaron ir puntos importantes que les podría haber permitido pelear en la parte alta del Torneo Apertura.

Jorge Araujo, entrenador interino del equipo de Ate, conversó con la prensa tras el partido y se mostró contento con la actitud de los jugadores desde que tomó el mando del equipo, pero cree que hay mucho por mejor en lo futbolístico.

“Considero que el partido tuvo un buen nivel de nuestra parte, especialmente el primer tiempo”, inició ‘Coco’. “Tuvimos ocasiones de gol, pero no pudimos concretarlas. Es un tema que tenemos que ver y trabajar”.

Para el exCantolao, los futbolistas tiene claro que la única manera de conseguir salir del mal momento es trabajando y tienen la actitud necesaria para hacerlo. “Mi sensación es que los jugadores tienen mucho deseo de cambiar este mal momento. El compromiso que he sentido es grande. En el fútbol lo que mandan son los resultados y haber conseguido uno positivo hoy pudo haber sido bueno”.

Araujo explicó que la expulsión en los minutos finales complicó al equipo que alguna opción de gol más pudo tener. “Lamentablemente, nos quedamos con 10 y eso no nos permitió finalizar mejor el partido. Hubiésemos podido tener algunas ocasiones más”.

‘Coco’ explicó que ya tiene experiencia en este tipo de contextos complicados. “Nosotros lo único que queremos demostrar es que vamos a trabajar. Todo estamos con la misma mentalidad de sacar esto adelante y no lo veo difícil. Tenemos un buen equipo que puede mejorar día a día. Está en nosotros tener una revancha pronto”.

A pesar de que parecen alejarse de los líderes del torneo, Araujo cree que la ‘U’ debe pelear hasta el final. “Lo importante ahora es ganar, no como sea, pero sí ganar. Llegar más veces y poder generar más, pero importa ganar. No nos vamos a llenar de ansiedad, estamos comprometidos y el día martes tenemos que reiniciar. No vamos a bajar los brazos. Esto acaba cuando los números ya no te lo permitan, hasta que no suceda, no vamos a bajar los brazos”.

Universitario enfrentará a la próxima fecha a Atlético Grau en el Estadio Melanio Coloma en un partido que podría volver a darle impulso en el Torneo Apertura o terminar de sentenciar sus aspiraciones por el título.









