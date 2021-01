Estuvo desde su niñez en Universitario de Deportes, fue parte del tricampeonato (1998, 1999 y 2000) y hace poco asumió la Jefatura de la Unidad Técnica de Menores. O sea, es casi imposible que no se relacione el nombre de Jorge Araujo con la institución merengue. ‘Coco’ -como lo conocen todos en Campo Mar y Ate- habló con Depor sobre este nuevo reto en su carrera y, por supuesto, el sueño que tiene para el centenario de la institución: armar un plantel con ADN crema.

¿Cuál es la labor del Jefe de la Unidad Técnica de Menores?

Específicamente planificar lo que son las sesiones de entrenamiento, la coordinación con los entrenadores, que se cumplan con los objetivos que se vienen planificando, y apoyar continuamente en cada uno de ellos. A su vez, estar presente en los entrenamientos y apoyarlos en todo lo que se pueda. También aportar con mi experiencia y ayudar a los chicos a querer más a la ‘U’ y en su crecimiento, no solamente deportivo, sino también personal.

¿Cómo llegó esta propuesta?

Llegó hace unos meses. Si bien me perfilaba dirigiendo un equipo profesional, también me veía, en algún momento de mi vida, en división de menores. Ha sido algo que ha coincidido, porque me he preparado, parte de mi preparación ha sido ver el tema de menores y he tenido oportunidad de dirigir también.

¿Qué valores se les va inculcar en las distintas categorías?

Principalmente querer al club, y el solo hecho de representar a la institución es una gran responsabilidad, es un club con mucha historia y que mucha gente, desea verse representado con chicos de la cantera, que estén identificados con los colores. Yo creo que eso principalmente. Y los valores obviamente, tienen que aprender a trabajar en equipo, ser solidarios, respetar al entrenador, a sus compañeros, la puntualidad que parece algo que nosotros, culturalmente, siendo peruanos, no lo manejamos muy bien en general. Trato de ser puntual siempre, no me gusta llegar tarde. Una manera de respetar a la gente es ser puntual.

¿Te costó mucho tomar la decisión de cambiar la dirección técnica para conducir las riendas de las divisiones menores de la ‘U’?

Lo pensé y lo venía pensando hace un tiempo, pero no precisamente dedicarme a menores. Iba a intentar en un momento de mi vida ayudar al crecimiento de los chicos directamente en la ‘U’. Y todo ha coincidido, porque la verdad le he dado vueltas a todo y siendo la ‘U’, obviamente, no fue difícil tomar la decisión. Fue más que un plus, porque yo soy hincha, crecí ahí y conozco lo que siente el hincha ahorita, lo que siento yo, lo que siente la gente que está a mi alrededor.

La idea es sacar más jugadores no solamente que puedan debutar en el club, sino que también puedan competir a nivel internacional, que puedan dar el salto cualitativo y puedan ayudar a representar en algún momento al país. Yo creo que tratar de crecer en todo aspecto y ayudarlos a tener más fortalezas.

¿Por qué crees que la ‘U’ exporta muy poco?

No lo sé, porque no puedo decir si han estado haciendo las cosas mal, no he estado allí. Probablemente es un tema de procesos. Lo que yo estuve viendo en los clubes que he podido visitar en algún momento, en Argentina o España, es que los procesos se respetan, pueden cambiar de entrenador en Primera División, porque los resultados son de fin de semana a fin de semana, pero los procesos en menores se tienen que respetar porque tienen que cumplir un ciclo y tener un seguimiento donde todo lo que vienes logrando no se corte. Eso es muy valioso en divisiones menores. Si bien el resultado te ayuda a crecer y ser mejor, no es lo principal. Lo principal es que el resultado que lograste tenga un cómo y tú sepas que estás cumpliendo los objetivos que te has propuesto.

¿Cuál va a ser la filosofía de las divisiones menores?, ¿se va a replicar lo que hacen otros clubes del mundo?

Sería lo ideal. Nosotros estamos desarrollando el modelo de juego y en base a eso el sistema que van a utilizar las divisiones menores. Queremos marcar una misma línea, que todas las categorías jueguen con el mismo sistema y que tengan la misma idea de juego.

¿Cuál va a ser la identidad de juego?

La identidad propia que tiene la ‘U’ y que todos conocemos es la garra, que en los momentos difíciles y más importantes sale a relucir. Eso se da por descontado, está en el ADN del jugador que entra y pisa la ‘U’. De ahí lo que se tiene que agregar son los fundamentos que nosotros vamos a tener que tomar para que se vayan cumpliendo. Hablamos de que los defensas salgan jugando desde atrás; que los volantes puedan pisar al área y lleguen a zona de finalización; que los delanteros trabajen más individualmente y buscar que sean más goleadores; que los extremos sean determinantes en los mano a mano. Especializar a cada jugador en su posición, que aprendan los fundamentos de sus posiciones.

De lo que has podido ver en las divisiones menores, o de los chicos sub-20 que están con el primer equipo, ¿qué tanta proyección miras en ellos?

En este momento no he podido verlos, no he tenido cercanía aún. Lo que se ha visto es que hay 14 chicos en el primer equipo, donde se les está dando la oportunidad de entrenar, y estamos viendo en las divisiones menores que la categoría que se supone que está quedando en el aire es la 2002. Nuestra intención es seguir dándole entrenamiento, que se sigan preparando para que también se sientan activos y cuando les toque su oportunidad o ir a otro lado, estén preparados.

¿Existe un área de scouts en la ‘U’?

Yo sé que hay captadores en el club. Están viendo chicos en provincias y también sé que hay chicos que han vivido en el Lolo y que son de provincias. No los conozco, pero sí hay intención de buscar chicos con talentos en otros lados, no centrándonos solo en Lima.

La pandemia ha complicado todas las ideas...

En este momento es difícil porque no estamos en el campo. Lo que nos demanda ahorita es darle movilidad a esos chicos. Nosotros estamos planificando el entrenamiento de esta semana y las próximas semanas para poder tener charlas con los jugadores, entrenamientos con los preparadores físicos y con los entrenadores tener charlas tácticas.

¿Hay algún jugador de los que están en el primer equipo que esté listo para debutar este año?

No, porque haciendo una evaluación rápida no han tenido continuidad. El comando técnico tiene una idea de ello. Yo tengo la confianza en Juan (Pajuelo) y ‘Goyo’ (Gregorio Bernales) que conocen muy bien y han estado trabajando con ellos. Seguramente están dando la posibilidad de que también debuten.

¿Hubo alguna conversación entre ustedes y el comando técnico de Ángel Comizzo?

Todavía no, pero seguramente se tiene que dar para tener una idea de lo que ellos pretenden también en el juego del primer equipo, para plasmar un poco la línea que nosotros seguramente vamos a tratar de copiar.

¿De parte de la administración hay el apoyo absoluto en el tema de mejorar la infraestructura?

Yo he sentido que sí, personalmente me lo ha hecho llegar Francisco Gonzales (gerente deportivo), que quiere que sea un proyecto de mediano a largo plazo, que se pueda sostener y que dé los resultados de acá a algunos años, para el año del centenario y haya la posibilidad de que lleguen chicos preparados para ese momento.

¿El objetivo es que para el centenario la base del primer equipo sea con jugadores formados en la institución?

Claro. Lo ideal es que hayan la mayor cantidad de chicos disponibles para el primer equipo, que sigan un proceso y que el mismo dé resultados. A mí cuando me tocó estar en el 98 subimos 15 jugadores porque tuvimos la suerte de que llegue Oswaldo Piazza y le dé la oportunidad a varios jugadores. Entonces, pienso que parte de la política del club es formar jugadores que sean exportables, porque ayuda a la economía del club, sobre todo en estos momentos. Yo creo que es pensar a futuro.

¿La última camada de jugadores que salió fue la tuya, del tricampeonato?

En algún momento salieron varios chicos, con Flores, Polo... después de esa sub-20 de la Copa Libertadores dieron el salto varios chicos, pero hubo algo que pasó en el camino, me parece, que forzó que ellos tengan la posibilidad de jugar. Eso fue favorable para ellos. Yo creo que lo que tiene que pasar es que el jugador debute naturalmente, que no sea algo forzado, sino que venga con un envión que lo respalde, que no solo sea el talento sino que también tenga la capacidad de debutar, sostenerse y jugar a la par de los futbolistas que ya tienen años haciéndolo y no ver la posibilidad de prestarlos para que vuelven o que jueguen pocos partidos.

Ese es el ideal que todo formador busca, que llegue con todas las armas bien aprendidas...

Yo creo que al futbolista peruano nos ha costado madurar, unos lo hacen más rápido y otros se demoran un poco más y muchas veces llegan a los 26 años recién consolidándose y debería venir desde antes. Darse cuenta realmente el potencial que tienen y lo que puede dar y que no se quede nada más con la idea de que era un talento.

Coordinador de la Jefatura de Unidad Técnico de Menores. (Foto: prensa 'U')

