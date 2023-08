Por lo que demuestra toda su hoja de vida -tanto a nivel de clubes como en la Selección Peruana-, se sabía que la llegada de Edison Flores a Universitario era clave. Y no solo por lo que iba a proyectar en el plano institucional, sino también en la pizarra de Jorge Fossati. El DT charrúa lo fue llevando de a pocos y en el compromiso frente a Mannucci lo ubicó por primera vez desde el vamos: el ‘19′ colaboró en lo colectivo y marcó en la goleada por 3-0 sobre el conjunto trujillano, en un partido correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Aquí la palabra del estratega merengue sobre el presente de ‘Orejas’.

“Me parece que Edison Flores potencia al equipo en ofensiva. Lo sustituimos porque pensamos que dejarlo más tiempo era arriesgarlo y buscamos esa progresividad”, sostuvo el entrenador del combinado estudiantil en conferencia de prensa, luego de la victoria ante Mannucci en el estadio Monumental.

Si bien Jorge Fossati se mostró feliz por el triunfo de Universitario de Deportes sobre el conjunto carlista, no ocultó su preocupación por la cantidad de ocasiones que no lograron concretar. Sobre todo porque Sporting Cristal y Melgar ya tienen una ventaja por la diferencia de goles. Los de Ate tienen el mismo puntaje que ambas instituciones (14 unidades).

“Sabemos que tener tantas llegadas y no concretar nos ha pasado no solo en este partido, sino en otros. Entendemos que la diferencia de gol es un ítem y somos conscientes de que son oportunidades que se dejan pasar. Me parece que nos toca seguir respaldando y aumentar, con los hombres que tenemos, el porcentaje de situaciones convertidas”, agregó.

La agenda de Universitario

Luego del encuentro ante Carlos A. Mannucci, Universitario de Deportes deberá enfocarse en lo que será su próximo reto. Su rival será nada menos que Melgar, equipo con el que se medirá el domingo 6 de agosto desde las 6:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de la UNSA.

Cabe resaltar que este duelo será importante para ambas escuadras, puesto que los ‘merengues’ y el ‘Dominó’ pelean por el título del Torneo Clausura 2023. Por ello, el ganador de este encuentro podría sacar ventaja del otro y así estar más cerca de sus objetivos.





