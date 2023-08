Universitario de Deportes hizo su tarea en Arequipa. En una noche cargada de emociones, los dirigidos por Jorge Fossati se quedaron con los tres puntos de la séptima jornada del Torneo Clausura, luego de ganar por 1-0 a Melgar, con gol de Alex Valera. Si bien el cuadro local buscó la igualdad en el marcador, los ‘cremas’ mantuvieron su arco en cero hasta el final de los 90′, incluso, de los casi 10 minutos de tiempo extra. ¿Qué dijo el DT uruguayo al respecto?

Al ser consultado por cómo se dio el compromiso y si este se resolvió a los 17′, tras el gol del número ‘20′, Fossati aclaró que “ojalá que fuera así, pero lo que había dicho antes se dio: jugamos contra uno de los mejores equipos del Clausura y por eso iba a ser un partido complicado”. Indicó el estratega ‘charrúa’, además, dio a conocer su perspectiva de cómo lo vivió desde el banquillo.

“Es verdad que en el primer tiempo pudimos haber sacado más ventaja. Las oportunidades claras las tuvimos, pero nos quedamos con un solo gol de ventaja. Es de aceptar que a los rivales del llano les cuesta más, inclusive creo que tal vez por no haber regulado esa energía en el primer tiempo, en el segundo se sintió el esfuerzo, pero gracias a Dios lo pudimos ir solucionando con los cambios”, explicó.

Si bien esa perdida de ritmo para el complemento tuvo como respuesta varios contragolpes por parte de los rojinegros, el arco ‘merengue’ se mantuvo en cero. “Creo que en definitiva el partido se gana desde la solidez que mantuvo el equipo durante los 90 minutos, pero feliz porque sé que se le ha ganado a un equipo muy duro. Estoy feliz por una nueva presentación de Universitario con mucha presencia y carácter”, enfatizó Fossati.

Con este resultado, Universitario se posicionó como primero del Clausura, un hecho importante, aunque para el propio DT “no define nada”. “Algunos en Lima me preguntaban si este partido era clave, definitivo. Este partido no define nada. Felices por volvernos con los tres puntos, pero hay que seguir trabajando con humildad, autocrítica y a pensar en el próximo rival, que vuelve a ser el partido más importante del año”, argumentó.

Finalmente, se refirió al gol de Alex Valera, en una jugada individual, donde aprovecha la mala salida de Carlos Cáceda para llevarse el balón y así darle la ventaja a los ‘cremas’. “Decir que fue un gol fortuito es como decir que Valera andaba por ahí y el arquero se la dio, por eso no estoy de acuerdo. Cómo no voy a estar contento con el rendimiento del equipo”, concluyó el entrenador.





