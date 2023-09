Minuto 25 del segundo tiempo del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Jorge Fossati ve conveniente realizar una variante para repotenciar la zona ofensiva del equipo, teniendo que sacar a Piero Quispe del campo de juego, decisión que no fue bien tomada por el mediocampista nacional, quien evidenció ello con un gesto de disconformidad. Tras dos días del acontecimiento, fue el mismo entrenador el encargado de hablar sobre la reacción del futbolista y los motivos de la misma.

“En el vestuario Piero (Quispe) se acercó a saludarme, como unas disculpas, pues estaba enojado con él mismo ya que no se pudo sacar el calambre que tenía y seguir. Por eso fue su enojo. Le dije que estaba perfecto que no desee salir, pero uno tiene que cuidar al equipo”, sostuvo el DT a los medios de prensa.

Jorge Fossati también dio detalles sobre el factor que lo empujó a sacar a Piero Quispe del último partido de Universitario de Deportes, lo cual tuvo relación con su presencia en la fecha doble de Eliminatorias, a pesar de que el volante no tuvo minutos de competencia oficial.

“Estuvo casi 15 días en la Selección Peruana y, generalmente, no se trabaja con la misma intensidad que en el club. Los entrenamientos están destinados a otra cosa, para dos partidos en cuatro días. A pesar de que no jugó un minuto, estoy seguro de que vivió los partidos con la misma intensidad que los que jugaron, no habrá tenido desgaste físico, pero sí emocional”, agregó.

La agenda de Universitario

Universitario de Deportes llegó a los 26 puntos en el Torneo Clausura, luego de su empate sin goles ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional, pero se ubica en la segunda posición por tener una menor diferencia de goles que los celestes, además de tener un partido jugado más que el cuadro rimense.

Con relación a la agenda que los dirigidos por Jorge Fossati tendrán que seguir en búsqueda del título del segundo certamen de la temporada, en Ate saben que no tienen margen de error. Sus próximos partidos son: Sport Boys (L), César Vallejo (V), UTC (L), Cusco FC (V) y Sport Huancayo (L).





