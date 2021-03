Universitario de Deportes no tuvo un buen arranque en la Liga 1. Su debut concluyó en un ajustado empate ante Melgar (1-1), mientras que en la segunda fecha cayeron 3-1 frente a Cantolao. Hubo errores en el campo, tal como lo confiesa el guardameta crema, José Carvallo, pero la falta de jugadores también fue determinante.

“Sabemos que no hemos empezado de la mejor manera, tenemos bajas importantes en el equipo y se siente, pero vamos a tratar de hacer un gran partido el próximo fin de semana. Hay que mejorar mucho la actitud y sumar los primeros tres puntos ante un rival complicado como UTC”, precisó a GOLPERU.

Además, se refirió al último resultado en el campeonato: “Hemos sacado conclusiones, seguiremos haciéndolo en la semana. Hemos reconocido que no hicimos un buen partido. Cantolao nos ganó bien, a su estilo pero nosotros nunca reaccionamos en el partido. Hay que reaccionar rápido porque es un torneo corto”.

Respecto a los comentarios que recibió el equipo, Carvallo manifestó que “siempre trato de tomar las críticas constructivas. En cuestión de la actitud, hemos reconocido que debemos mejorar en el funcionamiento. La actitud ante Cantolao no fue la mejor, pero estoy seguro que haremos un mejor partido la próxima fecha, trabajamos mucho para que el funcionamiento mejore”.

Otro tema que no dejó de lado fue la incorporación de Alianza Lima en el torneo local. Al respecto, el arquero merengue se mostró a favor, al asegurar que “le hace bien al fútbol peruano que estén en Primera División, pero lo que me preocupa son los jugadores de Carlos Stein, creo que las formas no fueron las adecuadas”.

Universitario de Deportes solicitó que se pueda aplazar el duelo frente a UTC, debido al número de bajas que tiene en el equipo. Sin embargo, ello no se dio y el equipo fue programado para este sábado 27 de marzo a las 3:30 p.m. en el estadio Iván Elías Aguirre.





