Alianza Atlético no vive un buen presente en la Liga 1: registra siete partidos sin sumar triunfos y en las últimas horas, la directiva habría tomado la decisión de cortar el proceso del DT Carlos Desio. Pese a ello, y a las cifras que acumulan en Universitario de Deportes, José Carvallo no se confía: el ‘1′ de los merengues habló sobre la importancia del cotejo de este domingo en Sullana, de la lucha con Alianza Lima por el Torneo Apertura y de la chance de que la Selección Peruana juegue en el estadio Monumental en las próximas Eliminatorias.

“Es un partido muy importante para nosotros, estamos enfocadísimos en Sullana, que ayer jugó (perdió 5-2 ante Cienciano) y va a ser un partido duro, pero nos venimos preparando bien. La otra vez lo dije, todos los rivales que enfrentan a la ‘U’ dan un plus, y nosotros lo tenemos claro. Será un partido difícil, en su cancha, pero nosotros tenemos el objetivo de hacer nuestro partido y ganar con nuestras armas”, sostuvo el ‘1′ en conferencia de prensa, desarrollada en Campo Mar.

Con relación a la lucha con Alianza Lima por el Torneo Apertura, esto mencionó José Carvallo: “No estamos pensando en enfrentar a Alianza, ya habrá clásico en otra oportunidad. Nosotros no podemos pensar en Alianza, porque tenemos que pensar en Alianza Atlético de Sullana, porque es nuestro rival de turno. Porque si no ganamos el día domingo, no sirve de nada”.

También se refirió a las distintas realidades que viven Universitario de Deportes y el ‘Vendaval’; por ejemplo, en la ‘U’ marchan segundos en la Liga 1, con 28 unidades (además tienen 12 partidos invicto en la ‘era Jorge Fossati’); mientras que el conjunto norteño se encuentro en el puesto 13, con 16 puntos. Para el guardameta, no habrá ventaja, porque cada partido es una historia distinta.

“Definitivamente no creemos que tenemos ventaja para nada. Será un partido de igual a igual, difícil. Enfrenté a la ‘U’ en algún momento, y uno siempre da esa plus, así uno venga mal. Nosotros no nos fijamos en eso y para nosotros nos vamos a enfrentar al mejor Alianza Atlético de Sullana”, indicó.

Por otro lado, en los últimos días, Juan Reynoso se refirió a la chance de que la Selección Peruana juegue en el estadio de los merengues para las Eliminatorias. Esto sostuvo José Carvallo: “El estadio Monumental es un lindo estadio, para mí el mejor de todos. Si se puede jugar en el Monumental, a buena hora. Las veces que ha jugado la selección, creo que no habría problema para ningún jugador. Pero al final lo decidirán los directivos”.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR