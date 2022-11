Universitario de Deportes ya trabaja en lo que será la campaña 2023 y, en lo que va del mercado de pases, han podido sumar cinco fichajes. No obstante, uno de los arribos que más sorprendió fue la de José Rivera, quien tuvo una gran temporada con Carlos A. Mannucci y recientemente debutó con la selección peruana en el amistoso ante Paraguay. Asimismo, en una reciente entrevista, el delantero nacional se ha mostrado contento por vestir la camiseta ‘merengue’ y reveló algunos de los retos espera cumplir en su carrera.

En diálogo con GOLPERU, el futbolista de 25 años inició hablando sobre su llegada al conjunto de Ate. “No hay que darle muchas vueltas cuando la ‘U’ te hace una oferta, ¿Quién no quisiera estar ahí?, me hablaron de eso y yo obviamente quise ir para allá”, señaló. Además, reveló que aún no ha podido conversar con Carlos Compagnucci, actual técnico del equipo crema.

Consultado sobre los objetivos que tiene con Universitario para la próxima temporada, Rivera aseguró que dará lo mejor de sí para aportar al club. “Significa mucho, felicidad por estar ahí, los retos que se me vienen en el 2023 van a ser muy bonitos. Universitario necesita ganar títulos y nosotros vamos a aportar eso”, dijo.

Su experiencia con la ‘Bicolor’

En otro pasaje de la entrevista, el delantero también se refirió a Juan Reynoso y las oportunidades que viene dándoles a los jugadores de la Liga 1 en la selección peruana. Como se recuerda, el extremo nacional debutó como titular en la reciente victoria de la ‘Bicolor’ sobre Paraguay, jugando 45 minutos y siendo reemplazado por el volante Christian Cueva.

“Fue bonito la convivencia con los jugadores más experimentados de la selección, nos recibieron bien, no solo a mí, sino también a mis compañeros que también les tocó estar por primera vez ahí”, apuntó.

Finalmente, José Rivera se animó a revelar algunos detalles de los entrenamientos bajo la dirección del ‘Ajedrecista’. “Tenemos que estar muy concentrados, el profesor es muy exigente, es ahí cuando debemos aprender, nos va diciendo como movernos”, concluyó.

