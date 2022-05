Universitario de Deportes igualó 1-1 frente a Sporting Cristal, el último sábado por la décimo quinta jornada del Torneo Apertura. Si bien los merengues mostraron un juego bastante ofensivo y abrieron el marcador, no lograron quedarse con los tres puntos en su casa. Eso sí, la alegría de quien marcó su primer gol no puede ocultarse, tal y como lo demostró José Zevallos.

El lateral admitió sentirse muy agradecido por anotar su primer tanto con la ‘crema’, tras una asistencia de Alex Valera a los 29′ del primer tiempo. “Muy feliz. Qué bonito es anotar y más con la hinchada. Lamentablemente no nos pudimos llevar el triunfo, que es lo que más queríamos. No puedo decir que voy a jugar la próxima semana, las decisiones las tomará el profe durante la semana”, manifestó.

En esta conferencia de prensa también se mostró contento con la oportunidad de volver a jugar con el elenco merengue, desde la temporada pasada. “Feliz por jugar después de tiempo. Agradecido con Dios por la oportunidad, con mis compañeros, con el profe, me llegó la oportunidad. No nos llevamos el resultado que queríamos, pero siento que dejamos todo y me voy feliz”, comentó.

José Zevallos sumó 88′ en la última fecha del campeonato. Su último partido con la ‘U’ fue en octubre del 2021, en el choque contra Melgar, donde los cremas ganaron por 2-1. Desde entonces, no fue convocado para los partidos del Apertura ni sumó más minutos en campo esta temporada. Recién en el duelo contra los rimenses volvió aparecer entre los elegidos, bajo el mando de Jorge Araujo.

Precisamente, la ausencia llevó a que el propio jugador solicite su cambio: “Después de tiempo juego un partido intenso y creo que eso me llevó a que estuviese sobrecargado y tuve que pedir mi cambio, porque tengo que estar al cien para jugar los 90′, si no están mis compañeros para reemplazarme”.

Tras este empate, Universitario quedó en quinto lugar de la tabla de posiciones con 25 puntos, mientras que Sporting Cristal escaló al tercer puesto con 26. Restan cuatro partidos para definir qué equipo se queda con el título del Apertura, siendo el próximo rival a enfrentar por el combinado estudiantil Melgar en Arequipa, el próximo domingo a las 3:30 p.m.





