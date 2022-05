De pequeña, enamorarse del fútbol no estaba en sus planes, sin embargo el camino le puso al frente de un balón y así explotar todo el talento que tenía guardado. Kendra Salomé Chapoñan Pizarro tiene 16 años y sus sueños continúan cumpliéndose gracias a su gran esfuerzo. Además de conocer a Carles Puyol y a Lionel Messi, la joven entrena en Universitario de Deportes con la esperanza de jugar en el primer equipo y dar un paso grande hacia el extranjero.

Hace algunos días, la capital peruana quedó sorprendida ante la llegada de Puyol ¿el motivo? el excapitán de Barcelona formaba parte de un proyecto de Scotiabank, donde una de las más grandes protagonistas ha sido Kendra. Con ello, Depor decidió buscarla para narrar la historia de la niña que ha decidido convertirse en futbolista profesional de la mano de los más grandes.

Del coliseo a la cancha

La flexibilidad y equilibrio fueron una de las más grandes características que tuvo Kendra desde niña. Tanto así que decidió probar con la gimnasia, deporte que le permitió ser seleccionada para los Juegos Panamericanos Toronto 2015. En ese entonces con ocho años, aún le restaban unos cuantos meses en poder prepararse para el mega evento deportivo más importante de América. Sin embargo, su mamá, por el riesgo que implica la gimnasia, decidió que Kendra diera un paso al costado.

“Un día mi mamá vio un video de chicas extranjeras, niñas, haciendo esas piruetas y giros, y en eso ve a una de china, que da un mal giro, se cae mal y murió. Hubo una tragedia, después de eso mi mamá me puso excusas, trabas, me decía que me dedicara a otra cosa”, recordó.

Con ello, Kendra optó en intentar con el baile y el vóley, sin embargo, ninguno lograba desatar aquella pasión que estaba buscando. “Mi mamá quería que yo sea voleibolista como Ángela Leyva porque el sueño de ella era ser voleibolista”, comenta.

A pesar de no sentirse conforme, la pequeña no se rindió en encontrar ese deporte que la llenara de ilusión al igual que la gimnasia. “Yo quería que el deporte que elija me dé valores, herramientas que me enseñe y me ayude a formarme como persona para yo tener decisión y voz propia”, señaló.

Tal como ella comenta, por pura casualidad encontró el proyecto de Yachay del Ministerio de la Mujer, pues fue justamente en aquel lugar cerca de su barrio de Puente Piedra donde escuchó por primera vez ‘Fútbol Femenino’. “Ahí había una liga, una ONG que era Liga FFIS, mas ya no está, estuvo formada por 5 años y ayudaba a niños, niñas y adolescentes a salir de los problemas”, sostiene.

La curiosidad la llevó a la emoción y con ello a la insistencia, ya que, al tener solo ocho años, consideraban que era muy joven para pertenecer a la liga, pues solo aceptaban adolescentes mayores a 13 años. “Recuerdo que apenas llegué me recibieron muy bien y me dijeron: ‘Acá te vamos a enseñar a hacer lo que tú quieres ser y lo que tú sueñas con lograr ser’, con esas palabras yo me animé bastante”, contó emocionada.

Conforme pasaban los días, se levantaba contenta a acudir a la cancha, pues poco a poco fue proponiéndose objetivos, siendo el fútbol profesional una de las mayores metas que debía trazar. “Había varias chicas que querían ser futbolistas, pero en ese entonces, el fútbol estaba mal visto para las mujeres, y cuando yo veía todos esos casos me incluía más. No era la única, pero tampoco quería ser la última”, comentó firme.

Talento peruano

‘Salo’ como le suelen llamar debido a su segundo nombre (Salomé), tiene cuatro hermanos: tres hombres y una mujer, pues ante lo adoptado por la ONG, con mucho entusiasmo quiso trasladar su talento a su familia y amigos, específicamente en las ‘canchitas’ de su barrio. Sin embargo, el impedimento venía por parte de los varones al no querer jugar con ella por ser mujer.

“Mis hermanos estaban en contra de mi deporte y en contra mía. A mí me pusieron un apodo que era ‘Kendra, la niña hombre’”, señala con disgusto. “También en mi colegio, me decían ‘La niña hombre con falda’”, añadió, dejando claro que en este país todavía se suele estereotipar por este tipo de acciones.

Pero ni esos sobrenombres la pudieron vencer. Su posición siempre ha sido de central, confiesa y añade que una de sus mayores destrezas dentro de la cancha es reventar el balón para proteger su arco. “Yo me creía y me creo hasta ahora que soy una muralla, una muralla China que no se derrumba fácil”, dijo sonriendo.

Si bien es cierto su prioridad es poder convertirse en futbolista profesional, tal como comenta, no piensa dejar los estudios de lado, proyectándose como una futura periodista deportiva o administradora. “El fútbol va de la mano con los estudios, y los estudios es la base principal que una persona puede tener. En mi colegio siempre he tratado de destacar”, sostuvo.

Kendra se desempeñó hasta los 13 años en la Liga FFIS (2019), ya que dicho proyecto no pudo continuar por problemas económicos. “La Liga FFIS me dio tanto amor que no tuve la necesidad de tener un papá al lado, que, sí en los inicios me hizo mucha falta”, confiesa, pues su padre se ausentó durante toda su vida. “Él está vivo, pero solo lo he visto una vez, unos 10, 15 minutos. Mi mamá es la que vale por tres. Ella es mi madre, mi papá y mi amiga”, aclaró.

A pesar de ponerle fin a ese gran camino que recuerda con ternura, después de aquel momento fue el inicio de toda una aventura, ya que antes de culminar con la liga, los profesores habían conversado con ella acerca de un proyecto más grande. Su historia había roto todas las barreras. “Recuerdo que me hacen a un lado y me dijeron que querían que yo los represente en un comercial con Scotiabank. Yo, en ese entonces, no entendía nada”, señaló entre risas.

Un sueño azulgrana

Con tan solo 12 años Kendra fue elegida entre tantas niñas y niños de la ONG para representar a Perú en el proyecto llamado Scotiabank Fútbol Club. Ella junto a 13 niños de 7 países fueron seleccionados para filmar un documental llamada ‘El Entretiempo’, historia que relata un pedazo de la vida de cada niño, futuras promesas del fútbol latinoamericano. Una locura que nunca se lo imaginó. “Me llevaron a España, concursé, me vinieron a grabar Fox Sports, Nat Geo, vinieron a mi casa y yo narré toda mi historia resumida y salió en el documental”, relata.

Durante su estadía en tierras ibéricas, Kendra, junto a los niños, fueron a visitar el Camp Nou. Fue ahí cuando tuvieron la oportunidad de conocer a las estrellas de Barcelona. El calendario indicaba enero del 2020, por lo que, en esa fecha, aún vestía la camiseta del club azulgrana Lionel Messi, emblema del club culé. Ante ello, ‘Salo’ no dudó en hablar con él, pues recuerda exactamente las palabras que le dio el astro argentino.

“Messi habló conmigo, me dijo que el límite no es el cielo, ni mi tamaño. El límite lo pone uno mismo. Me dijo: ¿Tú tienes dos piernas? Yo también, si yo puedo tú puedes. Cuando las cosas se ponen difíciles, significa que estás a un pasito de llegar a tu objetivo. No te rindas”, contó Kendra recordando cada palabra de ‘Leo’.

Desde ese entonces, afirma con mucho orgullo que su mayor meta que tiene como profesional es vestir la camiseta del Barza y portar la banda de capitana tal como lo tuvo Messi durante su permanencia en el club. “Estoy decidida a ser una de las mejores futbolistas a nivel mundial”, sostuvo.

Carles Puyol: Un ejemplo para Kendra

Mucho antes de que ‘Tarzán’ llegara a Lima, Kendra y Carles Puyol ya se habían visto las caras. Ella reconocía toda la trayectoria del defensa español e inclusive jugaba de central al igual que ella. Por eso, al enterarse que el ídolo y capitán de su club favorito estaría presente en la serie documental de la que participaba, le generaba mucha expectativa. “De cada país había dos niños y el capitán, nuestro ‘profe’ era Carles, pero fue virtual por la pandemia”, comento.

Eso sí, luego de grabar serie, ella pensaba haber puesto fin a una linda experiencia. Sin embargo, las sorpresas continuaban lloviendo, ya que llegaría la oportunidad de conocer a Puyol en persona. “A la semana me llegó una notificación de que tenía una entrevista con ESPN por zoom, en un local. Me llevaron y me pusieron una computadora y ahí estaba Andrea Guerrero y el periodista Fernando Palomo, y me dijeron que me iba a entrevistar Carles Puyol, a interactuar conmigo y que le cuente mi historia”, señaló.

Los meses pasaron y con ello las restricciones que había ocasionado la pandemia se levantaron. El 2022 arrancó con la noticia de que al fin Kendra iba a poder compartir tiempo sobre el césped con el ‘profe’ Puyol, ahora en San Juan de Lurigancho.

Siempre deseó en jugar una ‘pichanga’ con su estrella, además de recibir sus consejos, ya que ambos juegan en la misma posición. Además, Carles no cuenta con una altura apta para ocupar el puesto de back central. Es bajo, como ‘Salo’. Su 1.75m es confortable en Latinoamérica, mas no en Europa, donde eso no fue un impedimento para brillar e inclusive, comandó a España a ganar el Mundial de Sudáfrica 2010.

“Uno de los mensajes que me marcó mucho fue la de Carles, que me dejó antes de irse, me dijo: ‘Si quieres y tú te la crees, quédate como back central, si tus ganas de defender el arco y defender una camiseta es como back central, entonces persiste e insiste. El tamaño no hace al jugador, es su habilidad, inteligencia y su humildad’”, mencionó.

Universitario: El gran impulso

Ahora Kendra Salomé se desempeña en las divisiones de menores de Universitario de Deportes. Ahí busca destacar y como todas las jugadoras, pegar el salto al primer equipo para luego tentar la salida al exterior. Justamente, conversamos con ella sobre esta nueva etapa en el club merengue.

¿Cómo llegaste Universitario?

Yo ingresé a través de una prueba a los 12 años después de mi viaje a España. No fue fácil, nada fácil. Yo estaba en una academia que era JY, y los encargados de la academia habían traído un profesor, el Sr. Edgar Santos. Él fue el que contactó al profesor de la ‘U’, en ese entonces era colombiano. Era una vez la prueba, la hice en el Lolo Fernández, fue un reto de resistencia, correr todo el estadio de loza con chimpunes. Luego, la técnica y todo eso. Salí exhausta.

¿Qué se siente pertenecer al club merengue?

Una alegría inmensa para mí porque después de mis inicios logré superarme, avanzar, aprender más de fútbol, más de las reglas, las tácticas, en general.

¿Has pensado alguna vez en jugar con las ‘Leonas’?

Este 7 de enero me dieron la oportunidad de probarme para el equipo profesional, para ver si estaba apta. Me tuvieron dos semanas en prueba, y para el profesor estuve excelente, para todo el cuerpo técnico también. Me aceptaron, sigo entrenando con el primer equipo, no debuto por mi edad aún porque para la Liga Femenina tengo que ser 2002-2004.

Te mantienes muy firme en cuanto a tus objetivos...

SÍ. El señor Orlando Obando, exentrenador de la ‘U’ y ex administrador del Femenino en Universitario me vio y me dijo que para prepararme mejor en el fútbol debo yo tener un nivel alto, superior. Entonces me trajo al Club Deportivo Géminis para que yo entrene junto a varones. Yo acepté, entonces a la par de Universitario, entreno con Géminis, pero solo para reforzarme.

