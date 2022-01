Los días continúan pasando y en Universitario continúan esperando el documento de nacionalización de Alberto Quintero, que les permita inscribir al jugador como elemento nacional y, de esa manera, liberar un cupo de extranjeros para poder realizar un nuevo fichaje internacional con miras a la Liga 1.

Sin embargo, el trámite está demorando más de lo previsto, lo que le deja dos opciones a los merengues con relación al futuro del futbolista: inscribirlo como extranjero desde el inicio o hacer que se pierda las primeras fechas y esperar que su nacionalidad peruana salga antes de marzo.

Ante este panorama, la respuesta de Universitario ha sido tajante con relación al caso de Alberto Quintero, ya que el comando técnico no analiza la posibilidad de tenerlo sin competencia oficial, aún así su trámite no haya salido en la fecha establecida. A pesar de esto, en Ate ven con optimismo que el caso se resuelva a la brevedad.

Y es que ‘Chiquitín’ es pieza clave en el armado ofensivo del conjunto merengue, por lo que no sería negociable que se pierda algunos encuentros de la Liga 1, mientras espera su nacionalización. En ese sentido, las próximas horas podrían ser vitales para descubrir si la ‘U’ podrá o no sumar un nuevo elemento a su equipo, aunque ello no determinará el futuro del panameño dentro del once principal.

Universitario trabaja en la Noche Crema

Después de la tormenta, sale el sol. Eso lo saben muy bien en Universitario, desde donde tomaron con alegría las nuevas medidas del gobierno para controlar la tercera ola de COVID-19 en el país, las mismas que permitirán que el público vuelva al estadio, respetando los nuevos protocolos establecidos.

De esa manera, los cremas podrán recibir a todo fanático que haya completado su esquema de vacunación en una nueva edición de la Noche Crema, evento que había sido cancelado por el importante brote de contagios que azotó al país, hace unos días, y que evitó que mida fuerzas con Millonarios de Colombia.





