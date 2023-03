Ahora tocan seis partidos más en la fase de grupos. El triunfo de Universitario de Deportes por 1-0 sobre Cienciano, el último jueves, no solo fue seguido en todo el territorio nacional, sino también en Estados Unidos, siendo Raúl Ruidíaz uno de los más emocionados por el resultado de los cremas y por el rendimiento mostrado por Piero Quispe a lo largo del compromiso en el estadio Monumental de Ate.

Tal es así que el delantero de Seattle Sounders no dudó en dedicarle una historia al mediocampista merengue, aunque llamó la atención al peculiar manera en la que se refirió a uno de los autores de los goles de la ‘U’ (el otro, lo hizo Emanuel Herrera). “Te quiero, pájaro perro”, escribió la ‘Pulga’ en sus redes sociales, acompañando la postal de Piero celebrando su tanto.

Cabe destacar que no es la primera vez que Raúl Ruidíaz se muestra feliz por Quispe ya que, en ocasiones pasadas, ha mostrado la admiración que posee por su juego y ha dado a conocer su alegría por los resultados que el volante de Universitario de Deportes viene cosechando en su carrera.

Incluso, en un entrenamiento pasado de la Selección Peruana, Edison Flores denominó como ‘El hijo de Raúl Ruidíaz’ a Quispe, indicando que poseen algunas características muy similares. La buena química generada entre los deportistas evidencia la buena relación existente, la misma que invita a soñar al hincha crema con una futura dupla o tridente ofensivo con miras al centenario.

Universitario vs. Cienciano: la crónica del partido

Más allá del poco tiempo que tuvo al frente de Universitario de Deportes, Jorge Fossati colocó dos nombres en su pizarra. Dos nombres que al parecer serán inamovibles y que en el arranque del año no tenían mucha participación: Piero Quispe y Luis Urruti. El primero le respondió la confianza en solo 10 minutos. Apareció como ‘9′ y no desaprovechó la asistencia de Andy Polo, quien desbordó por todo el sector derecho. ¡Marcó el 1-0!

En la etapa complementaria, el panorama no cambió mucho para el equipo de Leonel Álvarez. Si bien Juan Romagnoli sacó un centro a los 54′, el esférico no llevó peligro. José Carvallo descolgó con autoridad. Cinco minutos después la rutina regresó: con Universitario de Deportes dominando las acciones en el Monumental. La ‘U’ estaba más cerca del 2-0 que la visita del empate. Tal es así que tanta insistencia tuvo su premio a los 69′. Emanuel Herrera, como en sus mejores tiempos, no perdonó dentro del área y selló el pase crema a la fase de grupos de la ‘Suda’.





