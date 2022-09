Universitario de Deportes llega a la nueva fecha del Torneo Clausura con la expectativas altas, gracias a los buenos resultados que vienen acumulando (registra cuatro triunfos consecutivos y por ahora está en el cuarto lugar del certamen) y, de paso, por la recuperación de Luis Urruti, quien sostiene que está al 100 por ciento para salir al campo. Claro, ‘Tito’ tiene claro que la última palabra la tiene Carlos Compagnucci.

En diálogo con GOLPERU, el atacante uruguayo aseguró que, además de recuperado (hace unos meses fue operado de la rodilla), ha logrado trabajar a la par de sus compañeros, por lo que se encuentra listo para ser llamado a jugar. Incluso confesó que la última ‘para’ que hubo por la fecha doble FIFA también ayudó a que pueda consolidar su buen estado físico.

“Estoy al 100 por ciento, eso va a depender del técnico si me lleva o no pero ya estoy bien. Ya estoy listo para volver, así que contento”, comentó durante la entrevista. Eso sí, no dudó en admitir que si bien está listo para jugar, “hay que acoplarse al grupo, que está muy fuerte. Hay lindo plantel y estoy contento por volver”.

No obstante, el hecho de estar bien para jugar, no significa que pueda arrancar para el siguiente partido, el cual está programado contra Alianza Atlético. “Si es por mí, sí [puedo jugar], pero va a depender del técnico. Ojalá pueda estar y acoplarme al equipo, es lo que quiero, volver después de seis meses”, aseguró.

En ese sentido, manifestó que vino bien los días de para que hubo en el año, en especial, el último que se dio por los amistosos internacionales que tuvo Perú. “Va a servir para recuperar jugadores que venían sentidos, a mí también me ayudó para volver, sirve para afrontar este último tramo que va a ser importante”, finalizó.

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Atlético este viernes 30 de setiembre en el estadio ‘Campeones del 36′ en Sullana. El cotejo será transmitido a través de la señal de GOLPERU y también se podrá ver vía streaming por Movistar Play.





