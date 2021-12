En Universitario continúan trabajando con miras a lo que será la temporada 2021 y, en el camino, Gregorio Pérez no descartó la posibilidad de que los cremas realicen una nueva incorporación, la misma que dependería de algunos factores para que se pueda llevar a cabo.

“No me gustaría decir que el plantel está cerrado porque falta mucho para comenzar el torneo. Tenemos un plantel muy competitivo. Pero dejaría la puerta abierta por si se da una circunstancia especial de sumar un futbolista”, sostuvo el estratega en diálogo con Radio Ovación.

Por otro lado, el DT de Universitario volvió a mostrarse en contra de la inclusión de la bolsa de minutos para la presente edición de la Liga 1, respaldándose en algunas estadísticas que indican que no todos los deportistas han podido sostener un rendimiento importante gracias a esta regla.

“En los últimos meses, se pudo hacer un torneo sub 18 solo con aquellos clubes que podían participar. Realmente los juveniles no han tenido competencia, como la tendrán en el 2022. Es importante que jueguen chicos, pero no con la razón de completar la bolsa de minutos ¿Cuántos chicos que jugaron para completar la bolsa de minutos siguen en los planteles de Primera y cuántos quedaron en el camino?”, acotó.

Universitario ya tiene un ojo en la Libertadores

Universitario, quedó en el ‘Bombo 1′ de la segunda ronda, lo mismo que podría hacer que se vean las caras con Deportivo Cali o Millonarios (Colombia), América Mineiro (Brasil), Audax Italiano (Chile), Everton (Chile), Plaza Colonia (Uruguay), o el equipo ganador de la primera fase, sin incluir a César Vallejo, por ser de la misma nacionalidad.

Cabe destacar que, de alcanzar la tercera ronda previa de la Copa Libertadores, cualquiera de los equipos peruanos no solo contarían con la opción de meterse en la fase de grupos de la competencia, sino también cabe la posibilidad de (si son de los mejores perdedores), acceder a la Sudamericana de 2022.

