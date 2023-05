En la previa del compromiso entre Universitario de Deportes y UTC, Jorge Fossati detalló por qué Cajamarca era una plaza complicada: los más de 2 700 metros de altura, el césped sintético del estadio Héroes de San Ramón y la intriga que generaba el planteamiento de Francisco Pizarro en su debut. Al final, sus dirigidos tropezaron por 1-0 frente al ‘Gavilán’ y con ese panorama -más el triunfo de Alianza Lima sobre Binacional-, los de Ate perdieron las chances de pelear por el Torneo Apertura. El estratega uruguayo habló de lo que fue ese trago amargo, pero a su vez dejó en claro que está tranquilo por la evolución del plantel.

“Si volteas la página sin conclusiones, estás más viejo, pero sin experiencia. El objetivo es ir partido a partido porque tienes que ser realista desde dónde arrancaste y en eso seguimos, tomando cada encuentro como el más importante”, sostuvo el estratega estudiantil en diálogo con los medios de prensa que se dieron cita al aeropuerto Jorge Chávez.

Por otro lado, el entrenador de Universitario de Deportes volvió a referirse al resultado de los estudiantiles ante Alianza Atlético, el mismo que -considera- los dejó fuera de la pelea por el Torneo Clausura. En aquella jornada, los de Ate cayeron por 3-1 en Sullana.

“Veníamos muy bien, en cuanto a resultados, excepto ese especial que se dio en Sullana y, en esa misma fecha, en Lima, se dio otro que no era el que decía el fútbol dentro de la cancha. Uno se plantea un proyecto realizable, pero -por ahí- sale el soñado”, acotó el estratega uruguayo.

La palabra de Di Benedetto

Universitario cayó (1-0) ante UTC en el Héroes de San Ramón y se alejó de Alianza Lima (actual ganador del Torneo Apertura). Los cremas - a lo largo del compromiso- perdieron chances de gol y fallaron en defensa, especialmente tras el gol de Juan Randazzo sobre los 39 minutos del compromiso en Cajamarca. Ahora, tras el duelo, Matías di Benedetto -zaguero de los de Ate- dio sus impresiones, dejando claro que el objetivo es el título nacional..

“Fue un partido difícil en una cancha difícil. Un césped donde no estamos acostumbrados a jugar. Se nos complicó mucho, no pudimos hacer nuestro juego. Sumado a la altura, no lo pudimos sacar adelante. Ahora a seguir y pensar en lo que viene. No tenemos un objetivo a corto plazo, si no ir partido a partido”, indicó el zaguero en declaraciones a las cámaras de Liga 1 MAX.





