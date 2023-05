Con plantel corto y peleando en dos frentes: ¿por qué Fossati no usa a Celi, Guivin ni Siucho?

Sin embargo, hay tres jugadores del plantel que pocas o casi nada de oportunidades han tenido con Fossati. Se trata de Jordan Guivin, Yuriel Celi y Roberto Siucho, quienes no han sumado muchos minutos (Siucho aún no debuta). El ‘Flaco’ no los tiene como prioridad en el banco y se la pasan más veces fuera de la lista de convocados por decisión técnica. Para estar compitiendo en dos torneos es de extrañarse que el DT no use a todo su plantel, sino solo se apoye en sus ‘fijos’.

Jordan Guivin

Llegó a mediados del año pasado en calidad de cedido con el objetivo de darle otro aire a la mitad de la cancha y terminó afianzándose en el equipo de Carlos Compagnucci. Jordan Guivin destacó en la segunda etapa del torneo el año pasado, fue titular con el estratega argentino y marcó dos goles en el Clausura. Sin embargo, esta temporada no ha tenido las oportunidades que esperaba.

Con Fossati, solo ha jugado cinco partidos (todos de la Liga 1) y el resto de fechas se la ha pasado o en banca sin entrar (lesionado) o fuera de la convocatoria. Para el DT, Alfonso Barco y Jorge Murrugarra (habituales suplentes) están por delante de Guivin. Eso sí, los últimos partidos no ha aparecido debido a que se encuentra recuperándose de una lesión. Su préstamo termina a finales de junio y tras ello debería regresar al Celaya de México. De momento, poco se sabe si la ‘U’ extenderá su cesión.

Números en 2023 con la ‘U’ Partidos Jugados Minutos Jugados Goles/Asistencias Jordan Guivin 5 87′ -

Yuriel Celi

Fue uno de los últimos refuerzos en sumarse, debido a una novela que se armó por su llegada. Yuriel Celi entró en el radar de la ‘U’ a inicio de temporada, pero su pase le pertenecía a Mannucci; sin embargo, Hull City, equipo de la Segunda División de Inglaterra, lo fichó para luego recién llegar a Ate en calidad de préstamo. Le costó adaptarse a la idea de Carlos Compagnucci y con la llegada de Jorge Fossati su suerte no cambió.

Ha sumado pocos partidos y minutos y le ha costado competir con jugadores que han mejorado su nivel en su posición, como Andy Polo, Martín Pérez Guedes y el propio Piero Quispe. Si bien su préstamo termina a fin de año, aún tiene tiempo de cara al Clausura para llenarle los ojos al ‘Flaco’.

Números en 2023 con la ‘U’ Partidos Jugados Minutos Jugados Goles/Asistencias Yuriel Celi 6 87′ -

Roberto Siucho

El caso de Siucho es mucho más complejo que el de Guivin y Celi. El extremo fue el último refuerzo crema y apuesta de la directiva, a pesar de estar con el equipo toda la pretemporada. Estuvo como invitado mientras regularizaba su nacionalidad peruana; sin embargo, sus papeles demoraron más de lo esperado y recién fue presentando en marzo como fichaje. Sin embargo, hasta la fecha no ha debutado.

Solo estuvo convocado un partido, contra ADT, y el resto de encuentros no ha aparecido en lista debido a que no se encuentra apto físicamente. De acuerdo a Manuel Barreto, Roberto Siucho estaría sufriendo un edema óseo, lo que complica su presente. Su contrato es hasta fines del 2024, por lo que aún tiene tiempo para poder demostrar su calidad. En caso logre recuperarse y no poder convencer a Fossati, un préstamo podría impulsar de nuevo su carrera.





