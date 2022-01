La nacionalización de Alberto Quintero tiene a todos, en Universitario, a la espera. Y es que, según pudo confirmarlo Jean Ferrari, los cremas ya manejan un par de opciones de fichaje, en caso el panameño reciba o no la nacionalidad peruana, en los próximos días.

“En función de poder registrar a Alberto Quintero como futbolista local (peruano), nos libera un cupo de extranjeros y nos permitiría buscar un jugador ofensivo más, sea mediapunta o punta”, sostuvo el administrador provisional del club, en diálogo con Willax Deportes.

Por otro lado, se dio a conocer que el DT de Universitario ya hizo el pedido del refuerzo, por lo que los primeros contactos ya se han dado con el extranjero que podría llegar a tienda crema. De no darse el caso, también hay un plan ‘B’, el mismo que sería un elemento nacional.

“Ya tengo un punto de vista que me ha dado Gregorio Pérez. Es más, ya me ha dicho -más o menos- del país que le gustaría que sea el fichaje. En caso no se de (la nacionalización) , podría haber la posibilidad para un jugador local que tenemos bajo siete llaves”, agregó el directivo crema.

Universitario sigue con los amistosos

Universitario continúa preparándose para enfrentar los dos grandes retos que tendrá esta temporada: la Copa Libertadores y la Liga 1. El equipo de Gregorio Pérez agendó algunos partidos de pretemporada en estas primeras semanas del año y, este miércoles, disputó el primero de ellos ante la San Martín.

Los cremas consiguieron vencer a los ‘santos’ por un claro 4-0 en el complejo deportivo de Santa Anita. Los equipos disputaron tres tiempos de 35 minutos. Finalmente, las anotaciones las realizaron Alexander Succar (doblete), José Zevallos y una fue en contra.





