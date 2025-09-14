En una jornada cargada de emoción y solidaridad, los integrantes del primer equipo de Universitario de Deportes, junto al director técnico Jorge Fossati, visitaron el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins para compartir momentos de aliento con los niños y adolescentes hospitalizados en el Pabellón de Pediatría.
Los futbolistas cremas transmitieron mensajes de fortaleza y esperanza, generando sonrisas en los pequeños pacientes y sus familias, quienes agradecieron el gesto que quedará en su recuerdo como una muestra de apoyo en medio de sus tratamientos.
La jornada contó también con el Director Deportivo, Álvaro Barco, el Gerente de Marketing y Comercial, Daniel Amador, así como de las autoridades del hospital: el Dr. Arturo Orellana Vicuña, Gerente de la Red Prestacional Rebagliati, y el Dr. Ramiro Carbajal Nicho, Gerente Quirúrgico del HNERM.
Con acciones como esta, Universitario reafirma su compromiso social y demuestra que su grandeza trasciende el campo de juego, acompañando a quienes más lo necesitan.