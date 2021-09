Son horas importantes en Universitario de Deportes. Este miércoles, Jean Ferrari brindará su primera conferencia de prensa como administrador del club: en la misma dará a conocer la hoja de ruta y toda su planificación al frente de la institución merengue. Por supuesto, la ‘12’ seguirá de cerca esta nueva etapa y también lo que se viene en lo deportivo. Alrededor de este último punto, el nombre de Gregorio Pérez no está al margen.

Depor conoció que son horas claves para que se dé el contacto entre la nueva directiva merengue y el entrenador uruguayo. Incluso, este jueves se sellaría todo el acuerdo y todo estaría listo para que don Gregorio vuelva a ponerse el buzo de la institución merengue, tal y como lo hizo al inicio de la temporada 2020.

“Si ‘U’ no tiene DT en su momento y si se dan las condiciones, con mucho gusto regreso. Yo tengo que esperar que me llamen. No nos adelantemos. Vamos a esperar si nos llaman o no”, mencionó el estratega hace una semana. Es sabido por muchos que el estratega no ha dejado de seguir al club, los partidos que han jugado y las incorporaciones que se han sumado.

Jean Ferrari también se refirió al caso del técnico charrúa. “Es una posibilidad de que Gregorio Pérez vuelva a ser entrenador de Universitario. No me he comunicado con él, recién se ha dado mi nombramiento”, expresó el nuevo administrador merengue en su momento, luego de conocerse la designación de su nuevo puesto.

Universitario se encuentra momentáneamente bajo la dirección técnica de Juan Pajuelo, tras la salida de Ángel Comizzo después de la derrota en el clásico contra Alianza Lima. El DT argentino, durante la temporada 2021, dirigió en 23 partidos: 16 por Liga 1, 6 en Copa Libertadores y 1 en la Copa Bicentenario). De ellos, los cremas ganaron en siete, empataron en siete cotejos y perdieron en nueve.

Por lo que, con la llegada de la nueva administración, se prevé que en los próximos días se pueda concretar la llegada con el próximo comando técnico. De llegar a un acuerdo con Gregorio Pérez, el DT estaría arribando a Lima este fin de semana para así cerrar su contratación.





