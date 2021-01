Universitario de Deportes no descansa en su búsqueda de un ‘9′ para la temporada 2021. Pero si antes se tenía la mira al sur del país, esta vez la atención se dirigió al norte, especialmente al vecino país de Ecuador, donde jugó la última temporada el argentino Bruno Vides.

El delantero de 27 años ha marcado un total de 70 goles en su carrera, incluyendo tres en Copas Sudamericanas (uno de ellos fue parte de la goleada 6-0 contra Melgar en el 2019). Además, tuvo dos ‘hat-trick’ con Copiapó (Chile) en la temporada 2014-2015.

En su primera temporada con Universidad Católica de Ecuador, a mediados del 2015, también tuvo otra actuación sobresaliente. Aquella oportunidad, marcó otro tridente de goles que le permitió asegurar la victoria para su equipo frente a Guayaquil City.

Si bien no sumó de a tres en las siguientes temporadas, Vides no dejó de aportar con goles o asistencias en todos los equipos donde ha militado, incluyendo Lanús y Sarmiento de Argentina, Copiapó de Chile y Universidad Católica de Ecuador en dos oportunidades (2015-2016 y 2019-2020). Por ahora, el atacante suena fuerte para unirse a la pretemporada de Ángel Comizzo en Campo Mar.





Vides más cerca del Monumental

En diálogo con Depor, el presidente de U. Católica de Ecuador, Santiago Cattani, manifestó que “este año no se presentó porque tenía un problema familiar en Argentina. Viendo la situación, llegamos a un acuerdo para rescindir contrato de mutuo acuerdo y quedó como jugador libre”

Eso sí, aunque no confirmó de qué club venía la propuesta por Vides, Cattani agregó que “escuché que tenía una oferta de Perú, pero no puedo asegurar de qué equipo porque solo nos comentó eso”. Además, precisó que “él tenía dos años más de contrato con nosotros, pero el último año no fue tomado en cuenta mucho y él quería ser titular indiscutible”.





