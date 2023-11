Si bien en Universitario de Deportes las celebraciones no paran, la directiva merengue no pierde el tiempo y ya trabaja en lo que será el proyecto para la temporada 2024. Y es que en el próximo curso, la institución celebrará los 100 años de su fundación, donde buscarán a como dé lugar el bicampeonato en la Liga 1 Betsson. Ahora, si bien los dirigentes del cuadro estudiantil tienen algunos nombres en la mesa, otros vienen siendo ofrecidos, como es el caso de Carlos Lampe. Eso sí, tal parece que la portería no es la única posición que busca reforzar el comando técnico de Jorge Fossati, ya que también esperan contratar a nuevas figuras en diferentes sectores del campo.

Como se recuerda, el futbolista boliviano fue ofrecido en las últimas horas al elenco de Ate. Ante la posible salida de José Carvallo, quien viene negociando su continuidad en la ‘U’, la opción del portero tomó mucha fuerza. Ojo, la prioridad de la escuadra merengue es seguir contando con el golero nacional, pero no se descarta ir por un arquero extranjero.

Eso sí, en la directiva están decididos a reforzar otras áreas con nombres del exterior. Depor pudo conocer que uno de los objetivos del comando técnico de Jorge Fossati es hacerse con los servicios de un volante mixto, extremo y delantero, con la finalidad de armar un plantel competitivos que le permita pelear por la Liga 1 Betsson y la Copa Libertadores 2023.

Es necesario mencionar que Universitario también trabaja en las renovaciones de algunas figuras de su plantel. Tal y cómo lo confirmó Jean Ferrari, administrador de la institución, Williams Riveros, Rodrigo Ureña y Marco Saravia ya tiene asegurada su continuidad en la escuadra. Mismo caso pasaría con Matías Di Benedetto, Luis Urruti, Andy Polo y José Rivera, quienes están muy cerca de estampar su firma y ser parte del proyecto 2024.

Piero Quispe habló sobre su futuro

Tras una buena temporada, Piero Quispe fue considerado como el mejor futbolista de la Liga 1 Betsson 2023. El mediocampista merengue se consolidó como una figura del esquema de Jorge Fossati, motivo que lo llevó a estar en la mira de equipos del extranjero, los cuales buscan hacerse con sus servicios.

Por lo pronto, Universitario negocia su continuidad, la cual aún no está definida de cara a la próxima campaña. “Solo me queda agradecerle a la gente por el cariño que me han dado, y a todos mis compañeros. Solo Dios sabe lo que va a pasar el otro año y por ahora solo quiero agradecer por tanto apoyo. Este campeonato fue para ustedes que tanto se lo merecen. ¡Y dale U!”, declaró en la premiación que tuvo lugar en el Estadio Monumental.





