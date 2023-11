José Carvallo fue una de las piezas claves de Universitario de Deportes en la línea defensiva: mostró todo su CV bajo los tres palos del combinado merengue y, cuando fue necesario, dejó en claro su liderazgo en la pizarra del ‘profe’ Jorge Fossati. En medio de esa alegría, el guardameta nacional no ocultó su emoción por conseguir la estrella 27 y, a su vez, confesó que dicho trofeo llegó en un momento clave de su carrera. Aquí el mensaje que le envió a toda la hinchada merengue a través de sus redes sociales.

“Campeones. Quiero agradecer a Dios por este campeonato, lo esperamos mucho tiempo, lo soñé, pero nunca tan perfecto, de la manera más increíble. Definitivamente, los tiempos de Dios son perfectos. Soy hincha de la ‘U’ desde niño, este sentimiento lo he vivido y lo viviré siempre. Ser crema es lo más lindo”, inició el portero en su cuenta de Instagram.

José Carvallo, a su vez, indicó que “este grupo humano que se ha formado es maravilloso. Esto es para nuestras familias, para todos los que forman parte de la institución, utileros, cuerpo médico, fisios, limpieza, cocina, cuerpo técnico, directivos, jardineros, etc; y, sobre todo, para toda la hinchada que ha sido pieza fundamental en este campeonato, llenando cada partido en nuestra casa y apoyándonos en las buenas y malas”.

¿Carvallo tiene opciones de seguir en Universitario?

Luego del triunfo sobre Alianza Lima (3-1 en el global), que le permitió a Universitario de Deportes alcanzar un nuevo título nacional, José Carvallo habló con los medios de prensa y, en medio de la emoción, no solo se refirió a lo que fue la gran campaña en la Liga 1 Betsson, sino que confirmó que no iba a continuar con la camiseta crema en el centenario. Sin duda, causó sorpresa en más de un hincha merengue.

“Que la U lo celebre, soy demasiado hincha. Estoy muy feliz por haber salido campeón después de 10 años. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y hoy jugué mi último clásico también”, sostuvo en Liga 1 Max.

Sin embargo, Jean Ferrari -administrador de Universitario de Deportes- aseguró que la salida del experimentado golero aún no está confirmada y señaló que vienen negociando su renovación. “Estamos conversando con (José) Carvallo, no está cerrado que se vaya”, señaló en una entrevista con ‘Tiempo Crema’, programa de Nativa.





