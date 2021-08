Años pasaron desde que Luis Guadalupe dejó Universitario para iniciar su sueño europeo y llegar a Bélgica para defender los colores de Mechelen. El exjugador nacional recordó su paso por el balompié belga, dejando en claro que llegó por sus cualidades y no por “engañar” a sus compradores con material multimedia de Eduardo Esidio, quien era su compañero en el cuadro crema.

“Eduardo Esidio era brasileño. En esa época, ‘Cuto’ Guadalupe ya era conocido. Había jugado Sub 20, Sub 23 y bajo las órdenes de Juan Carlos Oblitas. En ese tiempo ya tenía un nombre ganado, se podría decir. Cómo un equipo europeo va a comprar a un futbolista por otro. Es imposible”, sostuvo el exfutbolista en diálogo con Pase del Desprecio por Depor.

El exfutbolista de Universitario se encargó de desmenuzar todas las diferencias que poseía con el entonces artillero estudiantil, resaltando que su traspaso no pudo darse de la manera en la que se comentaba porque todos los equipos de élite hacían varios estudios previos a un fichaje.

“Yo me voy con ‘Chemo’, eso era imposible. Aparte, él era zurdo y yo diestro. Esa idea se quedó ahí y cuando me preguntan, no me pico porque tengo mucha correa. La gente siempre trata de bajonearlo a uno, pero en ninguna parte del mundo se dio que un equipo compre a un futbolista sin hacerle un seguimiento”, agregó el columnista en Trome, quien tiene una sección de entrevistas todos los viernes en las redes sociales de la marca.

La palabra del nuevo administrador

Por otro lado, Universitario cuenta con nuevo administrador provisional, luego de que SUNAT confirmara a Jean Ferrari en el cargo. Tras la oficialización del tema, fue el mismo exjugador de la institución crema quien decidió emitir un mensaje, dando a conocer sus deseos tras asumir dicha responsabilidad.

“Hoy, damos inicio a una nueva etapa en la que conduciremos a la ‘U’ al sitial institucional que merece. Tenemos la enorme responsabilidad y oportunidad de retomar la senda gloriosa de nuestro legado mediante un trabajo profesional de alto nivel en todos los planos”, sostuvo el comunicado del administrador crema.





