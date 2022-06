Universitario de Deportes continuó con sus trabajos de preparación, de cara al duelo que tendrán contra Sport Huancayo por la Fecha 18 del Torneo Apertura. Uno de los que se espera ver pronto en las canchas es a Luis Urruti, quien sigue su proceso de recuperación para estar pronto en lista.

No obstante, para tener esa confianza de ser considerado para cada partido, tuvo que pasar un tiempo, en especial, un cambio de comando técnico, tal y como él mismo confesó en diálogo con el programa de Embajador Crema.

Al ser consultado por el desempeño que fue demostrando, desde su llegada en a inicios del 2020 hasta la fecha, sostuvo que es preciso contar con la confianza por parte del DT, algo que no tuvo con Comizzo. “Sentía que - con todo respeto - Ángel no me daba la confianza que yo necesitaba para demostrar lo que podía hacer dentro de la cancha”, indicó.

“El jugador siente cuando un técnico lo pone por poner nomás y no le da el apoyo que necesita. Cuando vino Gregorio Pérez, sentí desde el principio ese apoyo y así fue que hice el cambio y se fueron dando los resultados”, agregó durante la entrevista.

Esto se vio reflejado, tanto en goles, como en duelos disputados. A inicios del 2020, cuando estuvo Pérez al mando, Urruti arrancó como titular hasta la para por la pandemia y la llegada de Comizzo. Recién para el Clausura tuvo más minutos, aunque las lesiones condicionaron su estancia en el campo.

Esta temporada arrancó parejo los cinco primeros partidos, acumulando cuatro asistencias en tres de ellos. No obstante, durante el duelo contra Deportivo Municipal, terminó saliendo a los 32 minutos por la rotura del ligamento cruzado, lo que obligó al jugador a ser operado y pasar por un largo proceso de recuperación.





