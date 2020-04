Luis Valverde es uno de los jugadores de Universitario que cumple una cuarentena más rigurosa, debido a que en su natal Cartavio (La Libertad), las medidas del gobierno se han reforzado debido a la poca colaboración de los pobladores de la zona, quienes no respetan en su totalidad las medidas impuestas por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus en el país.

Por el lado deportivo, ‘Lucho’ es uno de los deportistas que más extraña entrenar junto a sus compañeros, aunque no por ello deja de acatar los trabajos que el preparador físico les mandó para no perder la forma durante la paralización del Torneo Apertura. El joven jugador crema sostuvo un diálogo con Depor, en el que dio detalles de lo que es su primer año como profesional y en el equipo más ganador del fútbol peruano.

Luis Valverde llegó a Universitario a los 14 años. El defensa destacó en la ‘Copa Crema’ y el entonces jefe de la unidad técnica de menores, Omar Jorge, decidió hacerle una invitación formal para que llegue al club, aunque esto significaría que tenga que mudarse al Lolo Fernández, lejos de su familia.

Su participación en Copa Federación y debut en el Torneo de Reservas con Universitario

Luis Valverde recuerda mucho su participación en los torneos formativos. Incluso, fue tricampeón con la categoría 2000 en la Copa Federación, donde indicó que se le hizo una sana costumbre vencer al clásico rival cada vez que lo tuvo que enfrentar con la camiseta crema.

“Los profesores siempre nos transmitían que estábamos jugando en Universitario, desde menores. De pequeño nos formaron con la mentalidad de no dar una pelota por perdida nunca. Cuando me tocó debutar en el Torneo de Reservas, lo hice con triunfo en Matute, que estaba casi lleno para casi toda la segunda mitad del partido. Me acostumbré a ganarle a Alianza Lima desde menores”, señaló el defensa que el día de hoy cumple 20 años.

Valverde afirma que "se acostumbró a ganarle a Alianza Lima". (Foto: Archivo personal)

Su debut con Universitario en la Liga 1

Luis Valverde se ganó la confianza de Gregorio Pérez y sumó minutos con Universitario en la Liga 1. El defensa compartió una anécdota familiar, la misma que ilustró la imagen que recorrió las redes sociales de sus lágrimas tras la victoria ante Melgar, en Arequipa, en lo que fue su debut absoluto con el primer equipo.

“Les dije a mis papás que iba a debutar en primera y se reían. Ahora, me felicitan. Mis papitos se juntaron acá (Cartavio) con mis hermanos y mis primos para mirar el partido por TV. Me sentí emocionado tras el choque con Melgar. Se me salieron las lágrimas porque recordé todo lo que hice en mi formación hasta mi primer partido en la profesional”, señaló.

Las lágrimas de Valverde tras su debut como profesional. (Foto: Universitario)

El día que se midió con 'Wanchope' Ábila y 'guapeó a Sebastián Villa

A pesar de su corta experiencia como profesional, Luis Valverde se tuvo que medir con atacantes de nivel internacional. Uno de ellos fue 'Wanchope’ Ábila, a quien tuvo que intentar neutralizar en el amistoso que Universitario y Boca Juniors jugaron a inicios de año por la Copa San Juan, en Argentina.

En aquel duelo, sumó sus primeros minutos bajo la dirección técnica de Gregorio Pérez. Incluso, recordó un roce que tuvo con un experimentado jugador de la escuadra ‘Xeneize’ a quien no dudó entrarle con fuerza para quedarse con la posesión del balón.

“Me gustó marcar a Sebastián Villa, es un avión ese tipo. Recuerdo que luego de una dividida me dijo: ‘Qué tenés, boludo’, y le respondí ‘que juegue nomás, está huevón’. Por otro lado, me quedé con las ganas de marcar a Carlos Tévez porque justo lo cambiaron", añadió.

Valverde contó su roce con Villa. (Foto: Archivo personal)