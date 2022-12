Los números respaldan toda la última temporada de Yuriel Celi y el por qué desde Universitario de Deportes lo siguen de cerca: con Mannucci acumuló 2 271 minutos en 33 partidos. Además marcó en cuatro oportunidades. Esos registros hicieron que Juan Reynoso lo tenga en cuenta en la Selección Peruana: el extremo apareció en el choque contra Bolivia, en Arequipa (jugó 14′).

Y si bien el atacante tiene contrato con el club trujillano, todos esos antecedentes hicieron que su futuro sea una total interrogante. Por ello, Raúl Lozano, titular del cuadro trujillano, aclaró la situación del futbolista: “Se ha manoseado mucho el tema de Yuriel Celi. Él es jugador de Mannucci, que él no se haya presentado a los entrenamientos es otra cosa, ya que él pertenece a la institución. Hemos tenido una reunión porque no se presentó y nos habían dicho que no quería seguir”.

El presidente de la institución ‘carlista’, a su vez, mencionó que “hemos conversado y hemos puesto nuestra posición firme. Las puertas están abiertas, si él no quiere continuar, no vamos a exigir a un futbolista que se quede. Si hay un club nacional o internacional que desee contratarlo, que trate con nosotros directo y que se respeten las cláusulas del contrato”.

Finalmente, Raúl Lozano añadió: “En lo deportivo sabemos que no vamos a contar con él, estamos en búsqueda de otras opciones, sea nacional o extranjero. Lo único que queda es que termine de la mejor manera, agradecerle por lo que le dio al club”.

La postura de la ‘U’ sobre Yuriel Celi

Universitario de Deportes mantiene a su plantel trabajando, con miras a la próxima temporada (lucharán por el título de la Liga 1 y, a su vez, hacer un gran papel en la Copa Sudamericana). Si bien este tiempo permite que los nuevos refuerzos puedan acoplarse al sistema de Carlos Compagnucci, aún no está decidido si sumarán o no otro fichaje. Por ahora, el nombre que suena con más fuerza es el de Yuriel Celi.

En diálogo con RPP, el gerente deportivo del club, Manuel Barreto, confesó que “Yuriel Celi es un jugador con un perfil interesante, tiene características positivas y ha estado en la consideración, pero no puedo confirmar que pueda llegar al equipo. Él tiene contrato con Mannucci y no podemos confirmar nada puntual”.





