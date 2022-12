Universitario de Deportes mantiene a su plantel trabajando, con miras a la próxima temporada (lucharán por el título de la Liga 1 y, a su vez, hacer un gran papel en la Copa Sudamericana). Si bien este tiempo permite que los nuevos refuerzos puedan acoplarse al sistema de Carlos Compagnucci, aún no está decidido si sumarán o no otro fichaje. Por ahora, el nombre que suena con más fuerza es el de Yuriel Celi.

En diálogo con RPP, el gerente deportivo del club, Manuel Barreto, confesó que “Yuriel Celi es un jugador con un perfil interesante, tiene características positivas y ha estado en la consideración, pero no puedo confirmar que pueda llegar al equipo. Él tiene contrato con Mannucci y no podemos confirmar nada puntual”.

Pese a esta situación, admitió que “no puedo decir que el plantel de la ‘U’ está cerrado. Si bien estamos satisfechos con lo que tenemos ahora, mientras el libro de pases esté abierto no puedo decir que no podría sumarse alguien más”. Entre las nuevas incorporaciones están Emanuel Herrera, Horacio Calcaterra, Martín Pérez Guedes, José Rivera, Hugo Ancajima, Rodrigo Ureña, José Bolívar, Marco Saravia, Alejandro Alcalá y Matías Benedetto.

En ese sentido, Manuel Barreto explicó que, desde el inicio de la pretemporada, se ha logrado congeniar a todos los nuevos jugadores. “Este es un plantel renovado, ahora están en un tiempo de conocerse en el campo. Veo que se están ensamblando cada día más”, indicó en la entrevista, también en alusión a cómo se vienen desempeñando los jugadores en los amistosos que han jugado (ante San Martín y ADT).

‘Noche Crema’ a la vista

Además de los amistosos programados con equipos locales, Universitario de Deportes también tiene previsto uno internacional, contra Aucas de Ecuador. Este encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental, para la celebración de la ‘Noche Crema’. Al respecto, el gerente deportivo aseguró que se tiene todo listo para el evento.

“No hay ningún cambio de plan con la Noche Crema. Sigue en pie para el 7 de enero. No nos han comunicado que deba haber alguna modificación”, aclaró Barreto. Cabe señalar que la fecha elegida está dentro del plazo establecido por el Gobierno para la declaratoria de Estado de Emergencia.





