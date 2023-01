Universitario de Deportes presentó a Alex Valera como nueva incorporación al plantel, el mismo que este jueves parte a Chile, para su gira de partidos amistosos (se medirán contra Curicó Unido y Ñublense). Con el retorno del delantero nacional, el panorama se complicó más para el argentino Bruno Sepúlveda, tal y como confirmó el director deportivo del club, Manuel Barreto.

En conferencia de prensa, el directivo señaló que “Bruno hizo todo para estar acá, vino sin contrato, exponiéndose a una lesión. Es verdad que ya había un acuerdo y todo, pero se lesionó y se recuperó antes del tiempo previsto. Ha tenido toda la predisposición de estar con nosotros, pero a veces hay cosas que no se pueden manejar”.

Incluso, enfatizó que “al menos en este mercado de pases, Bruno Sepúlveda no será jugador de Universitario, lo puedo confirmar. Él ha viajado a Argentina, estuvo allí el fin de semana y nosotros, con el cierre de la operación de Alex Valera, definimos que el cupo de extranjero no sería utilizado para un delantero”.

En ese sentido, manifestó que Alex Valera se encuentra listo para unirse al plantel (concentrará ese día y saldrá con la delegación ‘crema’). “Él va a estar feliz acá. Automáticamente habló con el ‘profe’ [Carlos Compagnucci], quien le preguntó si estaba listo para viajar a Chile y ya tenía el pasaporte en el bolsillo, así que está con toda la predisposición para sumarse y pelear acá para conseguir un lugar”, comentó.

Un tema que no quedó fuera de la conferencia fue sobre la transmisión de los partidos, ya que, al no tener aún un panorama claro al respecto, se teme que el torneo no arranque este 21 de enero: “Hay incertidumbre para todos, no sabemos muy bien lo que va a acontecer. Lo cierto es que nosotros estamos muy entusiasmados con esta gira en Chile, con dos equipos clasificados a Copa Libertadores y Alex Valera está en la delegación”.

Universitario viajará este jueves a Chile, donde enfrentará este viernes 13 de enero por la tarde a Curicó Unido, mientras que para el domingo 15 chocará contra Ñublense. Tras ello, el equipo retornará a Lima para descansar y continuar con sus trabajos habituales, ya pensando en el inicio del campeonato, el cual -hasta el momento- seguirá siendo para el sábado 21 (los ‘merengues’ chocarán el lunes 23 contra Cienciano en el Monumental).





