Este martes por la mañana, Universitario de Deportes anunció la salida de Carlos Compagnucci, quien tomó la decisión de dar un paso al costado, debido a los últimos resultados que obtuvo el equipo en el campeonato local (tres derrotas consecutivas, con Mannucci, Alianza Lima y Unión Comercio). Al respecto, el gerente deportivo del club, Manuel Barreto, manifestó que agradecieron su compromiso y que están en la búsqueda de un reemplazo.

“Ayer conversé con Carlos [Compagnucci] y él decidió dar un paso al costado. Fue una postura suya que respetamos y aceptamos. Le agradecemos el tiempo que estuvo con nosotros y seguimos adelante”, indicó el directivo en diálogo con RPP. Asimismo, resaltó que la salida del DT no cree que pase “por un desgaste con el grupo, sino por un sentimiento personal”

Eso sí, enfatizó que “no esperábamos que Compagnucci tomara esa decisión. Pero somos hombres de fútbol y esto no te puede tomar desprevenido”. Por ello, ya arrancaron con la búsqueda del comando técnico que asumirá el primer equipo, no solo pensando en el Apertura, también en la Copa Sudamericana.

“Ya estamos analizando opciones para un nuevo entrenador y podemos tener novedades en los próximos días. Es muy probable que sea extranjero. Podría ser que pueda llegar antes del partido por Copa Sudamericana”, explicó. Cabe destacar que los ‘cremas’ recibirán a Cienciano en duelo único por la clasificación a la siguiente ronda del certamen, el próximo 9 de marzo.

Hasta entonces, Barreto dio a conocer que “‘Coco’ Araujo va a asumir el entrenamiento del equipo”, pensando en el duelo que deberán jugar este domingo frente a Melgar. “Es bastante prematuro creer que el torneo ya se nos acabó, estamos comenzando y estamos convencidos del plantel que tenemos. Nos falta esa cuota de calma y seguridad”, agregó.

Finalmente, aclaró que “estamos satisfechos con el plantel que tenemos. No buscamos la salida de algún jugador, todos son importantes”. Por ello, indicó que “el entrenador que venga es pensando que alcanzará los objetivos y si eso sucede la idea es que continúe para el año del centenario del club”.





