En Universitario de Deportes trabajan a contrarreloj para encontrar al sucesor del Ángel Comizzo. Por ahora, el único nombre que suena en tienda crema es el de otro argentino: Martín Palermo. La leyenda de Boca Juniors es la principal opción para calzarse el buzo del equipo de Ate, cargo por ahora ocupa de manera interina Juan Pajuelo.

Gustavo Goñi, agente del ‘Titán’, confirmó que existe una acercamiento con su representado, aunque precisó que por ahora solo se ha dado un primer contacto, pero que se trata de un opción atractiva para el exentrenador de Curicó Unido.

“Es muy prematuro decir que Martín va a hacer el técnico de Universitario, porque solo hubo una charla informal, nada oficial ni confirmado para vender falsas expectativas. Universitario es un club grande. A Martín le gusta los desafíos importantes, a él le gustaría, pero es prematuro asegurarlo”, dijo a Las Voces del Fútbol.

“Se ha avanzado poco en la parte deportiva, el cuerpo técnico de Martín ha estado trabajando, tengo entendido que tuvieron varias reuniones, para analizar el plantel de Universitario. En el plano económica todavía no hay nada”, acotó.

El empresario explicó el estilo que impera en los equipos dirigidos por Martín Palermo y la mentalidad que les inyecta, algo que no ha cambiado desde su etapa como futbolista.

“No hay equipo que no se parezca a su entrenador. Martín quiere que sus equipos tengan intensidad, que tengan dinámica, que tengan la posición de la pelota y que sean protagonistas. Martín no se va a conformar con ser un técnico del que todos hablen bien de él como persona o como técnico que no consiga resultados. Es un ganador por naturaleza”, finalizó.

Depor pudo conocer que en Universitario esperan anunciar la contratación de Palermo antes de que finalice el fin de semana. La idea es que pueda arribar a suelo peruano en los próximos días.





