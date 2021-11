Hace unas semanas, se confirmaban las conversaciones entre Universitario y Mathías Carpio para que el juvenil retorne a la institución merengue. Sin embargo, un contrato firmado con Cienciano haría que las intenciones de las partes quede simplemente en ello, cosa que fue confirmada por el deportista, quien se encargó de asegurar su continuidad en el conjunto imperial.

“Este 2021, no fue como yo quería, pasaron cosas que es mejor ya no recordar, pero lo más importante es que no me derrumbé y seguí adelante gracias a mi familia, mi representante, mis amigos y es así que se dio la gran oportunidad de llegar a Cienciano, una institución seria que me acogió de la mejor manera”, sostuvo en sus redes sociales.

Por otro lado, a pesar del cariño que Mathías Carpio siente por Universitario, confesó que dejará todo en el campo de juego para retribuir la confianza que Cienciano ha depositado en el para la próxima temporada, en la que buscará la consolidación en el primer equipo, a pesar de que la bolsa de minutos ya no será tomada en cuenta.

“Este 2022 renuevo mi ilusión y compromiso con Cienciano. Le agradezco la confianza a la directiva y en especial al comando técnico. Espero retribuir toda la confianza en la cancha. ¡Vamos con todo!”, agregó el exjugador del cuadro merengue sobre su presente en el campeón de la Copa Sudamericana en 2003.

Carpio seguirá en Cienciano. (Foto: Instagram)

Ferrari reconoció interés de Universitario por Carpio

En diálogo con Depor, el administrador provisional de Universitario dejó en claro que sí hubo una intención seria de contar con Mathías Carpio en 2022 por pedido expreso del profesor Gregorio Pérez. Sin embargo, las trabas administrativas evitaron que las conversaciones prosperen.

Además, el tema de la no inclusión de la bolsa de minutos para la próxima temporada, hizo que las miradas que caían sobre el volante nacional dejen de tener la importancia que poseía, hasta hace unas semanas, quedando relegado en las prioridades del conjunto estudiantil.

