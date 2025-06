Las emociones que no suele captar la cámara pero que se enmarcan en el corazón del jugador son las que más recuerdan al momento de recuperar esos recuerdos en una charla amistosa. Así fue como lo hicieron en Universitario de Deportes, que ha creado su podcast “Entre Cremas”, teniendo como primeros panelistas a Matías Di Benedetto, Williams Riveros y Martín Pérez Guedes, quienes contaron los detalles más emocionantes de la clasificación a octavos de Copa Libertadores frente a River Plate.

En el fútbol, los momentos más memorables no siempre suceden dentro del campo. Las historias que se forjan fuera de la cancha, entre compañeros, entre lesiones y emociones, también marcan el rumbo de un equipo. Es así, que recordando la histórica clasificación a octavos de Copa Libertadores, los tres jugadores de la ‘U’ hablaron sobre como se reforzó el plantel a pesar de las bajas iniciales.

“Al principio no podíamos estar con Mati porque estábamos lesionados, pero siempre estuvimos tranquilos de que el grupo iba a dar todo. Terminamos haciendo grandes partidos y clasificando, aunque muchos nos veían como los más débiles del grupo”, sostuvo Martín Pérez Guedes.

Las bajas por lesión marcaron la primera fase de la Copa, especialmente en el caso de Pérez Guedes, hincha confeso de River Plate, que no pudo estar presente en el encuentro frente al equipo de sus amores. “Salí llorando porque sentía que estaba muy bien preparado. Me generó mucha impotencia, mucha bronca”, confesó. Di Benedetto, su compañero de defensa, también recordó ese momento: “Cuando vi que se lesionó Martín, no lo podía creer. Había elegido a River y se lo pierde”.

La 'U' igualó en Buenos Aires con River Plate y clasificó a la siguiente etapa de Copa Libertadores. (Foto: AFP)

A pesar de todo, el equipo llegó con gran determinación al partido en Buenos Aires. “Esa semana estábamos ilusionados con ir a jugar con River. Sabíamos que podíamos. Estábamos convencidos”, comentaron los tres jugadores al unísono. El empate conseguido fue suficiente para sellar la clasificación a octavos, un hecho histórico para Universitario en esta edición del torneo continental.

Tras el empate ante River, un video viral en los vestuarios encendió la polémica: el plantel celebraba al ritmo de la canción “Libertad”, lo que muchos interpretaron como una indirecta a Alianza Lima. Sin embargo, los propios protagonistas explicaron cómo surgió realmente ese cántico. “Estábamos en la charla técnica en el hotel Pullman y se escuchó a una mujer salir del gimnasio cantando esa canción. Todos comenzamos a reír”, relataron.

Riveros añadió que fue Edison Flores quien puso la canción al subir al bus rumbo al estadio. “Apenas salimos del hotel, ‘Orejas’ lo puso y ahí quedó”, explicó entre risas. Lo que empezó como una situación espontánea entre compañeros, terminó viralizado y malinterpretado fuera del grupo.

El defensor paraguayo fue enfático en que no hubo ninguna intención de provocación. “Se menciona que fue dedicado a alguien y no fue así, es algo nuestro. A nosotros no nos importa lo que pase afuera”, sentenció. La celebración, según contaron, fue una muestra de alegría interna y unión, lejos de cualquier polémica con otros equipos.

La charla entre Di Benedetto, Riveros y Pérez Guedes reflejó el buen ambiente que se vive en Universitario de cara al reinicio de la Liga 1. Las lesiones, las risas y la clasificación quedaron como testimonio de un grupo que sigue con los objetivos claros de quedarse con el Torneo Apertura y superar a Palmeiras en agosto.

Así celebró Universitario de Deportes la clasificación a octavos de Copa Libertadores. (Video: Universitario)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Luego de la para por fecha FIFA, y la reintegración de los futbolistas convocados a los enfrentamientos de la Selección Peruana, Universitario de Deportes se enfrentará a Ayacucho FC en el duelo que está programado para el domingo 15 de junio desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal de Huanta.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR