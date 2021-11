El último domingo, Universitario de Deportes derrotó 2-1 a Melgar, por la fecha 17 de la Fase 2. Con ese resultado, aseguró su pase a la Copa Libertadores, como Perú 3. Una pieza clave en la pizarra merengue fue Nelson Cabanillas, quien se ubicó como lateral izquierdo y se adueñó del puesto. Sus números no mienten: alcanzó 1,732 minutos en 21 partidos.

El defensor merengue se refirió a la campaña que hicieron en Ate y, claro, a la llegada de Gregorio Pérez. “Al inicio no había mucha confianza con el profesor Comizzo, luego me hizo jugar en un puesto que no era natural para mí pero felizmente salió bien. Me dio mucha confianza para jugar. Cuando vino el profesor Pérez también supo guiarme”, indicó en RPP.

En las últimas horas, uno de los temas que más se tocó alrededor del lateral izquierdo de Universitario, fue su continuidad para el 2022: “Siendo hincha de la ‘U’ me gustaría quedarme y salir campeón. Creo que en esta semana iban a empezar las conversaciones con la mayoría de jugadores. Mi representante no me ha comunicado nada de San Luis de Chile y conmigo tampoco han hablado”.

De otro lado, al término del cotejo ante el ‘rojinegro’, hubo un altercado entre Nelson Cabanillas y Kevin Quevedo. Esto es lo que sostuvo el jugador merengue: “Kevin Quevedo pensó que por conocerlo no iba a entrarle fuerte. Comenzó a insultarme, me dijo que luego del partido nos vemos. No me agredió, yo decidí ignorarlo pero salieron los más grandes a sacar cara por mí”.

Alonso y su posible renovación

Si bien ya terminó la temporada 2021 para Universitario, en Ate tienen claro que se viene una semana clave: se evaluarán las renovaciones y, por supuesto, la llegada de refuerzos. Y uno de los nombres que aparecen en la agenda de la administración es el de Federico Alonso. Sí, el zaguero charrúa tiene chances de quedarse un tiempo más con la camiseta merengue.

Depor conoció que ya existió un contacto entre el entorno del jugador y la actual directiva merengue. Incluso que existe predisposición de ambas partes para que el defensor continúe con la ‘U’ en el pecho. Los próximos días son claves.





