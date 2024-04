Universitario de Deportes tuvo una venta importante a inicios de año, con el traspaso de Piero Quispe a Pumas UNAM. Esto, evidentemente, generó ingresos que, para Tito Chumpitaz, no han sido repartidos como corresponde. De acuerdo con el estratega nacional, al Grupo Chumpitaz le concierne el 40% de dicho pago, es decir, 600 mil dólares, tal y como especificaron en la carta notarial que enviaron a inicios de marzo a la institución merengue; sin embargo, a la fecha no hay acuerdo con el club, por lo que estiman llegar a instancias legales para resolverlo.

En diálogo con Radio Ovación, el hoy DT del Walter Ormeño de Copa Perú señaló que “hasta ahora no hay nada. Nuestro abogado está en ese trámite, está viendo cómo presentar el reclamo, la propuesta de ir al TAS o a la Cámara de Conciliación aquí en Perú. Estamos evaluando todavía”. Asimismo, mencionó los perjuicios económicos que implica el retraso del pago pendiente.

“Nosotros somos un club que depende mucho de esos ingresos, a nosotros no nos han pagado nada. Hubo conversaciones y lamentablemente no nos hemos puesto de acuerdo”, incluso, agregó que “hemos tenido que posponer un montón de proyectos que tenía la academia con ese dinero, pero esperamos hacer valer nuestros derechos, nada más. No estamos pidiendo migajas ni favores, no los necesitamos. Vivimos de nuestro trabajo”.

Pese a este tema, el técnico peruano no dejó de laso el presente del jugador y se mostró orgulloso de lo que viene logrando el volante nacional (sumó su primer gol en la Liga MX). “Como dije desde un principio, tiene que adaptarse todavía al fútbol mexicano, a otra intensidad y eso es lo que pasa. Se está adaptando y me parece que más rápido de lo que se esperaba”, señaló.

Añadió también que “está en un camino ascendente, no creo que tenga problemas de destacar y como mencioné hace algún tiempo, no es un goleador nato, es un buen asistidor y elaborador de juego. Hace funcionar a un equipo, tanto así que hoy la ‘U’ sufre su ausencia. Es un jugador importante para el fútbol peruano y a mí me da gusto y satisfacción que siga por esa senda ascendente. Tiene para dar mucho más”.

La actualidad de Piero Quispe

Piero Quispe era titular con Pumas UNAM, pero -hace algunas jornadas- el estratega del equipo decidió mandarlo al banquillo. Ahora, con esta anotación, el mediocampista tiene la misión de conservar su lugar en el esquema de Lema y, claro, aumentar su cuota goleadora. A la fecha acumula 12 partidos jugados, una anotación y 821 minutos en campo.

Es importante mencionar que Pumas UNAM llegó a los 23 puntos y, por ahora, se ubica en la novena posición del Clausura de la Liga MX. En 15 fechas, el club ‘felino’ ganó en seis ocasiones, empató cinco veces y perdió en cuatro. Asimismo, anotó 24 goles y su arco fue vencido en 20 oportunidades. Sin duda, necesita mejorar y seguir escalando posiciones. Por ejemplo, el líder América tiene 32 unidades.

El próximo partido de Pumas UNAM será ante América en el Estadio Olímpico Universitario (Ciudad de México), por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga MX. Este compromiso está pactado para jugarse el sábado 20 de abril desde las 10:00 de la noche (hora peruana, 9:00 p.m. en hora mexicana). Será un duro reto para los ‘Felinos’, pues se verán las caras con el líder del certamen que no cae hace varias fechas.

Tras ello, el cuadro de Piero Quispe deberá visitar a Querétaro, en la jornada final del Torneo Clausura, el viernes 26 de abril desde las 10 de la noche (hora peruana), con la única consigna de asegurar su presencia en la segunda ronda de la competencia azteca, la misma que significa su primera experiencia internacional.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO