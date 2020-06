En diciembre del 2019, Ángel Comizzo dejó de ser el técnico de Universitario de Deportes al no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato. En ese entonces, brindó una entrevista en la que explicó las negociaciones con Solución y Desarrollo, que en ese entonces tenía a cargo la administración del club.

“Los resultados estuvieron a la vista, pero a mí nunca me quisieron. Yo jamas pedí dinero ni aumento de sueldo. Mi representante habló con Ferrari, pero nunca pedí un sol o un dólar de más de lo que yo ganaba. El premio que recibimos fue que me bajen un cuarto de sueldo. Sí hubo una segunda propuesta y fue más baja. Creo que me faltaron el respeto”, manifestó conversación con ESPN FC.

En la misma conversación, el técnico se refirió a la última reunión que tuvo con todos sus dirigidos y aseguró que tenía el sueño de regresar pronto.“Fue emotiva, dura, difícil. Estuvo toda la gente, no solo la parte médica, también la gente de seguridad, de reservas, hasta los encargados de jardinería. Fue un momento difícil, duro. Yo creo que es un hasta pronto. No nos vamos por siempre, porque creo que no vamos a tardar en volver. Mi ilusión es volver pronto a esta casa”, señaló.

"MI SUEÑO ES VOLVER A UNIVERSITARIO"#FOXSportsPeru | Ángel Comizzo se refirió a sus ganas de dirigir, de nuevo, el conjunto Crema. pic.twitter.com/c05U5rXxdE — ESPN Perú (@ESPNPeru) November 30, 2019

Gregorio Pérez no va más en Universitario de Deportes

Gregorio Pérez se ganó el cariño de todos los cremas en un corto tiempo y muchos esperaban con ansias su retorno para la reanudación del Torneo Apertura. Sin embargo, la administración temporal que está a cargo de Universitario de Deportes, informó a través de sus redes sociales oficiales que el estratega uruguayo no continuará en el club.

El término del contrato se basa principalmente en que, según la normatividad laboral vigente a causa del coronavirus, la ‘población vulnerable’ necesita un certificado validado por el médico del club, el cual no fue otorgado ya que debido a la edad del técnico que le imposibilita trabajar de manera presencial.

VIDEO RECOMENDADO

Jefferson Farfán celebró en redes sociales el fin de su aislamiento