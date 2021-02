Por Juan Carlos Zubczuk, su viejo, aprendió los secretos del oficio y la responsabilidad de tener a Universitario de Deportes en el pecho. Por decisión propia, entendió que lo mejor para su futuro era alejarse de casa en el 2020: Patrick se fue a la Universidad César Vallejo en busca de regularidad y la consiguió (acumuló 2,250 minutos en 25 partidos). Aquí la palabra de ‘Rusito’ sobre el pedido especial que recibió de Ángel Comizzo, de sus retos en la Liga 1 y la etapa de grupo de la Copa Libertadores y, por supuesto, de la ilusión de llegar a la Videna.

¿Qué significa regresar a Universitario tras tu paso por la Universidad César Vallejo?

Es una alegría muy grande volver a casa. Estoy muy feliz, con muchas ganas de hacer las cosas bien, de aportar en todo lo que pueda para conseguir la tan ansiada 27.

¿Qué versión de Patrick Zubczuk veremos tras tu paso por la César Vallejo?

De hecho jugar todo el campeonato pasado (acumuló 2,250 minutos en 25 partidos) me ayudó muchísimo a crecer en muchos aspectos, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Se aprende mucho teniendo continuidad, y la verdad es que arranqué este año de la mejor manera: físicamente bien, y con muchas ganas de que comience el campeonato

¿Qué aspecto puliste la temporada pasada?

Hay cosas que solamente se aprenden y se mejoran teniendo continuidad. Por ejemplo, manejar el tema táctico. Tuve mucho trabajo de centros, siento que he mejorado en eso. El juego con los pies también es algo que me pedían mucho el año pasado, y creo que he mejorado en ello. Son cosas que me van a sumar y van a sumar al equipo.

¿Ángel Comizzo te ha pedido bastante trabajo con los pies?

Sí, creo que todo equipo que propone tener la pelota y jugar bien, le pide al arquero eso, que sea muy participativo con los pies, así que el ‘profe’ Ángel también tiene esa idea, y hay que estar preparado para darle lo mejor al equipo.

¿Influye en la comunicación con los arqueros que en su etapa como jugador, Ángel Comizzo también se haya puesto la ‘1′?

Él siempre trata de darnos consejos y participa mucho del entrenamiento de los arqueros. Hay varios días que nos dedica bastante tiempo y la verdad que nosotros agradecidos. Él ha sido un muy buen arquero, y hay que aprovechar siempre lo mejor del ‘profe’.

¿Te dijo algo Ángel Comizzo cuando regresaste de la Universidad César Vallejo?

Que vengo a luchar el puesto, como cualquiera. Que tengo que competir, dar lo mejor al equipo. Yo ya lo conocía al ‘profe’ Ángel de antes, ya habíamos estado juntos. Supongo que es la conversación que tiene con los que regresan al equipo.

¿Cómo ves esta competencia en el arco?

Todos son muy buenos arqueros, nos llevamos de la mejor manera, y entrenamos todos a la par, así que la competencia es muy buena y eso suma muchísimo al equipo.

Este año el calendario dice que competirán en la Liga 1, la Copa Libertadores y el torneo Bicentenario: las chances van a estar para todos...

Sí, seguramente. Es una buena oportunidad para tener partidos, para jugar, pero no solamente en el caso de los arqueros, sino de todo el plantel. Varios chicos van a tener continuidad y eso es muy importante para la institución.

Volviendo al tema del juego con los pies: ¿te costó al principio?

En realidad tengo muchos años, desde chico, trabajando el tema del juego con los pies. Siempre los técnicos me han pedido tratar de jugar bastante con los pies, y creo que desde la etapa de Troglio, en los partidos que me tocó jugar, me pedían mucho eso. Y yo ya lo tenía mentalizado, porque lo venía trabajando de años atrás.

También hay que quitarse un poquito el miedo...

Es que es depende de la idea que tiene el técnico, de lo que te pide. Hay técnicos que te piden que la tires larga y la tienes que tirar larga; hay otros que te piden que juegues y hay que tomar ese riesgo.

¿Ángel Comizzo les pide jugar al cien por ciento al ras del césped a los arqueros o les da la posibilidad del pelotazo?

En primera instancia la idea es salir jugando, después el arquero toma la decisión... si la jugada es muy arriesgada, hay que tirar un pase largo. Eso ya depende de uno, es una toma de decisión dentro del campo.

¿Hay algún arquero que sigas que tenga esas características con los pies?

Me parece que los mejores en estos momentos son los alemanes Neuer (Bayern Munich) y Ter Stegen (Barcelona). Me parecen que hacen las cosas más simples, y el mismo Alisson (Liverpool) es un gran arquero y con los pies juega muy bien a pesar de los errores que tuvo por ahí en los últimos partidos.

¿La selección es una tema que te quita el sueño?

Yo trabajo muy duro día a día para llegar a la selección. Ese es uno de mis grandes objetivos, lo tengo en mente desde hace mucho tiempo. Vengo trabajando para eso y voy a seguir trabajando para eso. Y, seguramente, el día que me toque estar, voy a dar lo mejor por representar a mí país.

¿Qué mensaje le mandarías al hincha?

Que estén como siempre, apoyándonos en las buenas y malas. Que va a ser un buen año, vamos a luchar con todo lo que tenemos por alcanzar la tan ansiada 27 y que se cuiden mucho, porque en estas épocas la salud es lo más importante y lo más preciado que tenemos.

