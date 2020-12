Ya quiere que arranque la pretemporada. Tras un año con César Vallejo, Patrick Zubczuk está listo para retornar a Universitario de Deportes. El portero sabe que la competencia por el puesto titular será dura frente a José Carvallo, pero confía en que su estancia con los ‘Poetas’ le dio la experiencia necesaria para pelear por más minutos en la ‘U’.

“Tengo muchas ganas y estoy dispuesto a competir por el puesto. Sumar desde que me toque estar y aprovechar las oportunidades”, precisó el golero a Radio Ovación. Además, su desempeño con el elenco de José Del Solar fue bien vista por los cremas, por lo que narró que: “La ‘U’ se contactó conmigo para que regresa al club, así que regreso al equipo a aportar”.

Zubczuk sumó 25 partidos de titular con César Vallejo, de los 28 que se disputaron en todo el año. Esto le permitió acumular un total de 2,250 minutos en cancha, casi nueve veces más que con la ‘U’ en el 2019. Con ello, el canterano crema espera que también se le dé una chance para tapar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021.

“Sería lindo poder atajar en la Copa Libertadores. Hay que ver lo que decida el técnico y si se presenta alguna oportunidad, debo estar cien por ciento preparado”, precisó. Eso sí, explicó que, pese a ser un año atípico, pudo hacer un buen año, pues los ‘Poetas’ fueron los únicos que tuvieron el menos número de goles en contra (23).

“No he sido un arquero demasiado exigido durante el año, porque no nos creaban muchas situaciones de gol con el sistema de juego que teníamos. Creo que por ello fuimos la valla menos batida del campeonato”, agregó.

Universitario tiene la responsabilidad de pelear por el título nacional y pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores en 2021. Ángel Comizzo sabe que será una temporada recargada, por lo que necesita tener a su plantel completo lo antes posible, para planificar la pretemporada en Campo Mar.





