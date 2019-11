La historia de Lolo Fernández sigue captando fanáticos. En esta ocasión, fue un reportero de Fox Sports quien aseguró haberse “enamorado” del máximo ídolo de Universitario y de su humilde historia en el Fútbol Peruano.

“Yo ya me saqué un par de fotos (con su estatua) porque me enamoré. En el único club que jugó, fue Universitario. Es su máximo goleador. La historia que me conmovió fue la de su malla en la cabeza que fue porque su madre era cocinera y usaba una”, sostuvo Daniel Retamozo.

Cabe destacar que la historia a la que hace mención el periodista argentino, es la de la malla que utilizaba Lolo Fernández en los encuentros que disputaba con Universitario. Esto era como homenaje a su madre, quien era cocinera, y lo usaba para demostrarle que siempre la tenía presente.

El máximo ídolo merengue se está dando a conocer al mundo entero a raíz de la disputa de la final de la Copa Libertadores 2019, la misma que se llevará a cabo en el estadio Monumental, este sábado, desde las 3:00 p.m.

Por otro lado, Universitario se prepara para cerrar su participación en el Torneo Clausura. Uno de los elencos más populares del país necesita la victoria, este domingo contra Real Garcilaso, para tentar el título del certamen, pero dependerá de otros resultados.

Alejandro Domínguez sobre la final de la Copa Libertadores en Lima. (22/11/19)

MÁS NOTICIAS