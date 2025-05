La violencia en el fútbol continúa escalando límites y el último domingo quedó demostrado en el Estadio Monumental. Tras la derrota de Universitario de Deportes a manos de Alianza Atlético, unos barristas irrumpieron intempestivamente la tribuna de occidente e increparon a los futbolistas por lo sucedido. Sin embargo, esto pasó a mayores cuando empezaron a lanzar insultos y objetos desde las gradas. Al respecto, Piero Alva dio su opinión y lamentó este suceso, aunque fue más allá.

“Lo de ayer fue totalmente exagerado, incluso provocado, pues comprendo que no fue el mejor de los partidos del club, pero la situación no daba para que, como es costumbre de algunos hinchas, se presione a los jugadores. Es una falta de respeto total. Creo que fue más armado que el verdadero sentir del hincha”, declaró el exfutbolista de la ‘U’ en Radio Ovación.

“Entiendo la molestia, porque todos lo estamos. Te acostumbras a ganar y no aceptar dudas o tardes irregulares, se entiende. La gente está contenta con sentirse superior al resto, pero no es la forma, y más aún cuando a este mismo grupo lo has ovacionado en distintos momentos. Es exagerado”, agregó el jefe de la UTM de Universitario.

Eso sí, el popular ‘Zorrito’ también hizo una autocrítica con respecto a los últimos sucesos que involucran a otros equipos del fútbol peruano, que trajo como consecuencia el accionar de los árbitros en la Liga 1, que se vieron envueltos en comunicados y protestas de un lado y del otro.

“Los equipos de fútbol estamos generando violencia sin darnos cuenta. Esto de reclamar constantemente a los árbitros provoca fastidios y frustraciones, y estos tipos aprovechan esos momentos para generar desorden”, apuntó.

Finalmente, aseguró que el accionar de algunos barristas no se puede generalizar. “Siempre hay opositores, sean grupos grandes o pequeños. No siento que sea el sentir de los hinchas. Que las barras se hayan juntado, puede ser, pero la gente se retiró del estadio fastidiada por el resultado. No sé si la situación daba para encarar a los jugadores como se hizo”, finalizó.

En el plano futbolístico, Universitario cayó 1-0 ante Alianza Atlético y cortó un invicto importante en el Monumental. (Foto: Paloma Del Solar/@photo.gec)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de perder por 1-0 ante Alianza Atlético por la Liga 1 Te Apuesto, Universitario volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Barcelona SC, en el duelo correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para este miércoles 14 de mayo desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

